Gli arbitri di Italia-Turchia: i fischietti della finale agli Europei, vecchia conoscenza per le azzurre

Sarà lo svizzero Vladimir Simonovic ad arbitrare il confronto tra Italia e Turchia, la finale degli Europei 2026 di volley femminile che andrà in scena nel tardo pomeriggio odierno (ore 18.00) al Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul. Sarà dunque un fischietto elvetico a dirigere l’atto conclusivo della rassegna continentale, che metterà in palio anche un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Simonovic è stato il primo arbitro della semifinale di ieri tra le azzurre e la Polonia, si spera che anche oggi possa fare parte della festa tricolore. Si tratta del terzo incontro consecutivo in cui l’arbitro rossocrociato segue la nostra Nazionale, visto che fu il secondo in occasione del quarto di finale tra le Campionesse del Mondo e la Svezia, quando sul seggiolone sedeva la portoghese Raquel Portela.

La seconda sarà la greca Theodora Kyriopolou, che sabato pomeriggio era stata il primo arbitro della semifinale tra la Turchia e la Serbia. Ricordiamo un gradito precedente che riguarda il Bel Paese: Simonovic fu il secondo in Italia-Polonia, la finale dei Mondiali maschili del 2022 vinti dalla nostra Nazionale.