Gli arbitri di Italia-Polonia: c’è un precedente da trionfo mondiale! I fischietti per la semifinale agli Europei

Sarà lo svizzero Vladimir Simonovic ad arbitrare il confronto tra Italia e Polonia, la seconda semifinale degli Europei 2026 di volley femminile che andrà in scena nel tardo pomeriggio odierno (ore 18.00) presso il Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul. Il fischietto elvetico avrà il compito di dirigere il confronto tra le azzurre e le biancorosse, che si contenderanno la qualificazione all’atto conclusivo della rassegna continentale, da disputare contro chi avrà la meglio nell’altra semifinale tra la Turchia e la Serbia.

Non si tratta di una novità assoluta per questa competizione: Simonovic ha ricoperto il ruolo di secondo arbitro in occasione del quarto di finale tra le Campionesse del Mondo e la Svezia, quando sul seggiolone sedeva la portoghese Raquel Portela. Per la semifinale è stata “promosso” e sarà accanto all’asta, mentre la seconda sarà la bulgara Vanya Parvanova.

Tra i tanti, ricordiamo un precedente estremamente favorevole che interessa la pallavolo tricolore: Simonovic fu il secondo in Italia-Polonia, la finale dei Mondiali maschili del 2022 vinti dalla nostra Nazionale. Il primo arbitro di Turchia-Serbia sarà la greca Theodora Kyriopoulou, coadiuvata dalla già citata lusitana Raquel Portela.