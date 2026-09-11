Giulio Pellizzari vola in testa alla Coppa Italia delle Regioni: le nuove classifiche

Giulio Pellizzari è balzato al comando della classifica della Coppa Italia delle Regioni, evento organizzato dalle Lega Ciclismo Professionistico. L’alfiere della Red Bull-BORA-hansgrohe si è meritato la vetta della graduatoria dopo aver vinto il Giro di Toscana e aver chiuso la Coppa Sabatini al sesto posto, salendo in prima posizione con 230 punti all’attivo.

Il 22enne marchigiano ha operato il sorpasso ai danni di Tommaso Dati (Team UYKO), che insegue a quota 180 punti davanti alla coppia della Astana formata da Christian Scaroni (137) e Diego Ulissi (114). Prossimo appuntamento il 12 settembre con il Memorial Marco Pantani, seguito il giorno successivo dal Trofeo Matteotti. Nel weekend del 19-20 settembre sono annunciati il GP del Lazio e il Giro della Romagna, poi a inizio ottobre il filotto con Giro dell’Emilia, Coppa Agostoni, Coppa Bernocchi, Tre Valli Varesine e Gran Piemonte.

Il ribattezzato Duca di Camerino, che nel mese di agosto ha vinto l’ultima frazione della Vuelta a Burgos e la tappa regina del Giro di Germania, primeggia anche in altre tre classifiche: quella riservata ai giovani (davanti a Luca Paletti e Dati), quella di miglior scalatore (a precedere Nicolò Garibbo ed Emanuele Ansaloni) e quella della combattività (alle sue spalle si piazzano Davide Bais e Filippo Zana). Tra le squadre prosegue il duello tra Team Polti Visit Malta (364 punti) e Bardiani CSF 7 Saber (361).

CLASSIFICHE COPPA ITALIA DELLE REGIONI

CLASSIFICA INDIVIDUALE

Giulio Pellizzari — RED BULL – BORA – HANSGROHE — 230 Tommaso Dati — TEAM UKYO — 180 Christian Scaroni — XDS ASTANA TEAM — 137 Diego Ulissi — XDS ASTANA TEAM — 114 Davide Donati — RED BULL – BORA – HANSGROHE ROOKIES — 110 Federico Iacomoni — TEAM UKYO — 104 Alessandro Fancellu — MBH BANK CSB TELECOM FORT — 86 Gianmarco Garofoli — SOUDAL QUICK-STEP — 85 Antonio Tiberi — BAHRAIN VICTORIOUS — 79 Filippo Zana — SOUDAL QUICK-STEP — 72

CLASSIFICA A SQUADRE

TEAM POLTI VISITMALTA — 364 BARDIANI CSF 7 SABER — 361 MBH BANK CSB TELECOM FOR — 284 SOLUTION TECH NIPPO RALI — 261 GENERAL STORE – ESSEGI – F. LLI CURIA — 177 TEAM TECHNIPES #NEMILIAROMAGNA CAFFÈ’ FORBONE — 69 S.C. PADOVANI POLO CHERRY BANK — 69 PETROLKE — 22 BIESSE – CARRERA – PREMAC — 22 CAMPANA IMBALLAGGI – MORBIATO – TRENTINO — 14

CLASSIFICA GIOVANI

Giulio Pellizzari — RED BULL – BORA – HANSGROHE — 150 Luca Paletti — BARDIANI CSF 7 SABER — 115 Tommaso Dati — TEAM UKYO — 103 Federico Iacomoni — TEAM UKYO — 91 Ludovico Crescioli — TEAM POLTI VISITMALTA — 85 Gianmarco Garofoli — SOUDAL QUICK-STEP — 75 Davide Donati — RED BULL – BORA – HANSGROHE ROOKIES — 60 Simone Gualdi — LOTTO INTERMARCHE’ — 50 Riccardo Lorello — S.C. PADOVANI POLO CHERRY BANK — 35 Davide De Cassan — GENERAL STORE – ESSEGI – F. LLI CURIA — 30

CLASSIFICA SCALATORI

Giulio Pellizzari — RED BULL – BORA – HANSGROHE — 80 Nicolò Garibbo — TEAM UKYO — 50 Emanuele Ansaloni — TECHNIPFMC / #INEMILAROMAGNACAFÉ BORBONE — 43 Kevin Pezzo Rosola — GENERAL STORE – ESSEGI – F. LLI CURIA — 40 Mattia Gaffuri — TEAM PICNIC POSTNL — 40 Davide Bais — TEAM POLTI VISITMALTA — 38 Samuele Zoccarato — MBH BANK CSB TELECOM FORT — 38 Andrea Cantoni — MG.K VIS COSTRUZIONI E AMBIENTE — 35 Andrea Pietrobon — TEAM POLTI VISITMALTA — 35 Filippo Agostinacchio — BIESSE – CARRERA – PREMAC — 35

CLASSIFICA COMBATTIVITÀ