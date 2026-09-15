Giro di Lussemburgo 2026: Mathieu van der Poel e Davide Piganzoli i più attesi

Scatterà domani, mercoledì 16 settembre, l’86° Giro del Lussemburgo, gara inserita nel calendario UCI ProSeries. La corsa si articolerà su cinque tappe, per oltre 700 chilometri complessivi, fino alla conclusione di domenica 20 settembre. Il campione uscente è lo statunitense Brandon McNulty (UAE Team Emirates-XRG), vincitore dell’edizione 2025 davanti a Mattias Skjelmose e Richard Carapaz.

Il percorso propone un mix di tappe vallonate, una frazione regina e una cronometro. Si parte con i 157,5 km da Luxembourg a Luxembourg, su un tracciato mosso con 2399 metri di dislivello, quindi la seconda frazione, da Differdange/Niederkorn a Junglinster (166,8 km), attraverserà anche il Müllerthal e la zona di Echternach. La terza, Wiltz-Diekirch (179,6 km), sarà la tappa più impegnativa con 3171 metri di dislivello e numerose ascese nel nord del Paese. Sabato spazio alla cronometro individuale di Ettelbruck, 20,4 km, prima della chiusura con i 177 km da Mersch a Luxembourg-Limpertsberg.

Il grande nome della startlist è Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech), che torna in Lussemburgo a due anni dalla sua prima partecipazione e utilizzerà la corsa soprattutto per avvicinarsi nelle migliori condizioni ai Mondiali di Montréal. Il neerlandese sarà il principale riferimento, ma attenzione anche a Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step), Igor Arrieta (UAE Team Emirates-XRG) e a Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike).

Per l’Italia gli occhi saranno soprattutto su Piganzoli, che dopo una stagione di alto livello sarà chiamato anche all’impegno iridato in Canada, e su Andrea Raccagni Noviero (Soudal Quick-Step). Il ligure è in netta crescita e il Giro del Lussemburgo rappresenta un’altra occasione importante per confermare i progressi compiuti nel corso dell’anno e cercare un risultato di spessore, magari utile anche per guadagnarsi una possibile convocazione agli Europei.