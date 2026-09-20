Giro di Campania 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. L’Italia spera in un acuto

Continuano le corse sul territorio italiano e quest’oggi ci sarà un grande ritorno, visto che è in programma il Giro di Campania 2026, con partenza da Caserta ed arrivo a Napoli. Andiamo a conoscere nel dettaglio il percorso, i favoriti e il programma della gara. Si tratta di una delle tappe della Coppa Italia delle Regioni 2026.

LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DI CAMPANIA DALLE 12.30

PERCORSO GIRO DI CAMPANIA 2026

Saranno quasi 193 chilometri. La corsa partirà da Caserta, per poi entrare nel vivo a Maddaloni, con i corridori che affronteranno una prima parte prevalentemente in leggera salita. Dopo il passaggio da Forino, il percorso scenderà verso sud, prima di affrontare la salita di Cava de’Tirreni e dirigersi verso Salerno. Qui inizierà il tratto che costeggia la Costiera Amalfitana, in attesa poi della salita di Agerola. L’ascesa misura circa 14 chilometri, con una pendenza media superiore al 6%. Lo scollinamento è previsto a circa 47 chilometri dall’arrivo e da qui ci sarà una lunga discesa verso Gragnano e Castellammare di Stabia. Da Pompei in poi il tracciato sarà completamente pianeggiante, conducendo i corridori fino a Napoli. Il finale prevede una curva molto ositca a 300 metri dal traguardo ed un leggero strappo conclusivo verso il traguardo di Piazza del Plebiscito.

FAVORITI GIRO DI CAMPANIA 2026

Il nome caldo è quello di Andrea Vendrame (Jayco AlUla), che può essere uno di quei velocisti che resiste bene su questo tipo di percorso. Come lui anche Luca Colnaghi (Bardiani CSF7 Saber), reduce dal secondo posto di ieri al GP del Lazio, dove ha battuto proprio Vendrame. Attenzione anche a Giovanni Lonardi (Team Polti Visit Malta) e Stefano Oldani (Caja Rural-Seguros RGA), anche loro assolutamente tra gli uomini di punta in caso di arrivo in volata. Da non sottovalutare nemmeno Alexandre Delettre (TotalEnergies). Attenzione poi a chi potrebbe anche decidere di attaccare sulla salita di Agerola e magari anticipare la volata con uno scatto, come nel caso di Alessandro Fancellu (MBH Bank CSB Telecom Fort) e Ludovico Crescioli (Team Polti Visit Malta), entrambi in un ottimo stato di forma.

PROGRAMMA GIRO DI CAMPANIA 2026

Domenica 20 settembre

Orario di partenza: 10.23

Orario di arrivo: 14.30 circa

DOVE VEDERE IL GIRO DI CAMPANIA 2026 IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD dalle 13.30

Diretta streaming: dalle 13.30 Rai Play, Discovery Plus, HBO Max

Diretta testuale: OA Sport dalle 13.00