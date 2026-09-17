Giro di Campania 2026: il percorso ai raggi X. Finale per velocisti. Attenzione alla variabile vento

Il denso finale di stagione prosegue a ritmi incalzanti e la Coppa Italia delle Regioni non vuole essere certamente da meno con il rapido susseguirsi dei diversi appuntamenti previsti in calendario. Si corre domenica 20 settembre il Giro della Campania 2026.

I corridori partono da Maddaloni alle 10:23 e arrivano a Napoli intorno alle 14:45 dopo aver percorso 192,5 chilometri. Nel contesto di un disegno che sembra agevolare le ruote veloci, la prima parte di gara presenta ben poche difficoltà degne di nota, anche in considerazione della mancata scalata di Montefusco.

La corsa, dopo essere transitata da Benevento nelle prime fasi di gara, passa da Avellino al chilometro 78,5 per poi dirigersi verso la zona del salernitano e affrontare la salita di Agerola nella seconda parte del tracciato. Da quel momento mancheranno ancora poco meno di 50 chilometri all’arrivo e buona parte di questi sarà pianeggiante.

Il finale non presenta difficoltà degne di nota per i corridori, ma non sarà comunque semplicissimo perché nell’avvicinamento al capoluogo le strade possono ancora nascondere alcune insidie e il vento potrebbe svolgere, a sua volta un ruolo determinante e favorire le azioni degli attaccanti.