Giro di Campania 2026, Fagundez beffa Delettre sul traguardo di Napoli. Sesto Fancellu

Clamoroso epilogo sul traguardo di Piazza del Plebiscito. L’uruguaiano Eric Antonio Fagúndez (Burgos Burpellet BH) trionfa nel Giro di Campania, battendo allo sprint davvero per millimetri il francese Alexandre Delettre (TotalEnergies) all’arrivo a Napoli. Terzo posto per l’ucraino Andrii Ponomar (General Store-Essegibi-F.lli Curia), che faceva parte della fuga del mattino.

Purtroppo nessun italiano è riuscito ad entrare nel gruppetto che si è giocato poi la vittoria. Il migliore è stato Alessandro Fancellu (MBH Bank CST Telecom Fort) in sesta posizione davanti ad Andrea Vendrame (Jayco-AlUla). In Top-10 al nono posto ha concluso anche Ludovico Crescioli (Polti VisitMalta).

La fuga di giornata ha visto protagonisti oltre al già citato Ponomar anche Luca Colnaghi (Bardiani CSF 7 Saber), Matteo Ambrosini (MBH Bank CSB Telecom Fort) e George Wood (Mg.K Vis Costruzioni e Ambien). La corsa si accende sulla salita di Agerola, quando è il colombiano Einer Rubio (Movistar) ad attaccare e a scollinare in solitaria con una decina di secondi di vantaggio su quattordici corridori.

Dal gruppetto degli inseguitori esce Fagúndez e alla sua ruota vanno anche Delettre e ancora un indomito Ponomar. Questa è l’azione decisiva, perché i tre raggiungono Rubio e si mettono a collaborare, cosa che invece non avviene dietro di loro, provocando soprattutto la rabbia di uno stizzito Fancellu.

I quattro arrivano ad avere oltre trenta secondi di vantaggio e così vanno a giocarsi la vittoria in quel di Napoli. Volata serratissima soprattutto tra Fagúndez e Delettre, con l’uruguaiano che riesce ad imporsi davvero per pochissimi millimetri in un duello ruota a ruota clamoroso. Terzo Ponomar e quarto Rubio che non aveva davvero possibilità in volata. A 36 secondi è poi arrivato il gruppetto con gli italiani presenti, tra cui Fancellu, Vendrame e Crescioli.