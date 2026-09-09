Giro della Toscana 2026 oggi: orari, tv, percorso, favoriti. Test pre Montreal per Finn e Pellizzari

La Vuelta è ormai pronta a vivere la propria fase decisiva, ma il grande ciclismo internazionale ha aperto un nuovo fronte con le classiche italiane di fine stagione, preziosi test di avvicinamento all’imminente rassegna iridata. Si corre oggi il Giro di Toscana-Memorial Alfredo Martini, competizione inserita nel calendario della Coppa Italia delle Regioni.

La storica corsa in linea, giunta alla novantottesima edizione, prende il via da Pontedera alle 13:00 e si conclude nella città toscana intorno alle 17:45 dopo aver completato un percorso di 189,4 chilometri. Sarà assente il messicano Isaac Del Toro, vincitore dello scorso anno davanti all’australiano Michael Storer e al belga Steff Cras.

PERCORSO

La gara si sviluppa nell’ottica di una tradizione ormai consolidata. Il percorso prevede i primi 81,2 chilometri in linea. In questa fase iniziale i ciclisti scaleranno Poggio alla Famia, San Pietro Belvedere e per tre volte lo strappo di Peccioli. La gara entra nel vivo con l’ingresso nel circuito finale di 54,1 chilometri che sarà ripetuto due volte. La salita di Monte Serra potrebbe rappresentare il momento decisivo, anche se il traguardo è posto in pianura e potrebbe concedere ai ritardatari di recuperare il passivo fin lì accumulato.

FAVORITI

Non mancano i nomi di primo piano per puntare al successo finale. Rientrano nel novero dei favoriti il francese Lenny Martinez della Bahrain-Victorious e l’australiano Michael Storer della Tudor Pro Cycling Team, il tedesco Florian Lipowitz e l’australiano Jai Hindley della Red Bull – BORA – hansgrohe, il transalpino Benoit Cosnefroy e lo svizzero Jan Christen della UAE Team Emirates-XRG.

Numerosi i corridori italiani pronti a recitare un ruolo da protagonisti a partire da Christian Scaroni della XDS Astana Team, secondo nel GP Industria&Artigianato di domenica. Occhi puntati anche sul duo della Red Bull – BORA – hansgrohe Lorenzo Finn e Giulio Pellizzari, su Diego Ulissi della XDS Astana Team, su Alessandro Fancellu della MBH Bank CSB Telecom Fort e su Antonio Tiberi della Bahrain-Victorious.

PROGRAMMA GIRO DI TOSCANA 2026

Mercoledì 9 settembre

Orario di partenza: 13.00

Orario di arrivo: 17.45 circa

DOVE VEDERE IL GIRO DI TOSCANA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD

Diretta streaming: RaiPlay Sport 2, Discovery Plus e HBO Max

Diretta live testuale: OA Sport