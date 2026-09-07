Ciclismo
Giro della Toscana 2026, il percorso ai raggi X. Monte Serra come sempre decisivo
Torna mercoledì 9 settembre l’appuntamento con il Giro della Toscana 2026. Il calendario ciclistico italiano riparte per un finale di stagione che si concluderà con il Lombardia. La novantesima edizione della corsa toscana (primo impegno del Memorial Alfredo Martini) è inoltre il nono appuntamento della Coppa Italia delle Regioni ed assegnerà punti ai corridori nella speciale classifica introdotta dalla Federazione ciclistica italiana.
Anche per quest’anno, la corsa si svilupperà intorno alla città di Pontedera. Saranno in totale 189.4 i chilometri totali da percorrere in un percorso che vede nella salita di Monte Serra il momento decisivo. L’inizio infatti propone solo l’ascesa di Poggio alla Famia ed il breve strappo di Peccioli (1.5 km al 5,8% di pendenza media) da ripetere tre volte prima di entrare nel circuito finale quando mancheranno ancora 81 chilometri al traguardo.
I due giri previsti di 54 chilometri avranno al centro la scalata del Monte Serra con i suoi 8.4 chilometri ad una pendenza media del 7,1%. Affrontata per l’ultima volta la discesa, il percorso pianeggiante prevede solo lo strappo di Quattro Strade (1km al 4% di pendenza media) prima dell’arrivo a Pontedera. L’anno scorso a trionfare fu Isaac del Toro, grande favorito anche per questa edizione.