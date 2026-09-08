Giro della Toscana 2026: Christian Scaroni e Giulio Pellizzari tra i favoriti. C’è anche Finn

Il Giro della Toscana – Memorial Alfredo Martini torna in scena mercoledì 9 settembre con la sua 98ma edizione, una delle classiche storiche del calendario italiano e appuntamento ormai tradizionale del finale di stagione. La corsa, organizzata dall’UC Pecciolese, rappresenta anche la prima prova del Memorial Alfredo Martini, che si completerà il giorno successivo con la Coppa Sabatini. Al via ci saranno 24 squadre, comprese ben nove formazioni WorldTour. A difendere il successo dello scorso anno non ci sarà però Isaac Del Toro (UAE Team Emirates-XRG).

PERCORSO

Il percorso ricalca quello delle ultime edizioni e prevede 189,4 chilometri, con i primi 81,2 in linea prima dell’ingresso nel circuito decisivo. Nella prima parte si affronteranno la salita verso Poggio alla Famia, San Pietro Belvedere e per due volte lo strappo di Peccioli, con il passaggio a La Tabaccaia. Successivamente spazio al circuito del Monte Serra, lungo 54,1 chilometri e da percorrere due volte: l’ascesa dal versante di Calci misura circa 8,4 km al 7,1% e sarà inevitabilmente il principale giudice della corsa. L’ultimo passaggio in vetta arriverà a circa 28 chilometri dal traguardo, con la successiva discesa dal versante di Buti e il ritorno pianeggiante verso Pontedera.

FAVORITI

Il grande favorito è Christian Scaroni (XDS Astana Team), particolarmente adatto a un percorso come quello del Monte Serra e già protagonista un anno fa, quando chiuse al sesto posto. Alle sue spalle c’è uno squadrone Red Bull-BORA-hansgrohe che può contare contemporaneamente su tre punte come Florian Lipowitz, Jai Hindley e Giulio Pellizzari. Attenzione, sempre in casa Red Bull, a Lorenzo Finn: importante esperienza nelle classiche italiane tra i professionisti dopo una stagione straordinaria culminata con i successi al Giro Next Gen e al Tour de l’Avenir prima di volare in Canada verso i Mondiali.