Giro della Lunigiana 2026: ultima tappa a De Smet, generale a Van Kerckhove per il secondo anno di fila

Vic De Smet (Belgio) conquista la quarta e ultima tappa del Giro della Lunigiana juniores 2026, imponendosi allo sprint sul traguardo di Casano di Luni. Il belga ha preceduto Brandon Fedrizzi e lo sloveno Gal Stare, mentre completano la top five Luca Gugnino e il campione italiano Enrico Andrea Balliana.

Il Giro della Lunigiana 2026, valido per la sua 50ª edizione, è stato infatti pesantemente condizionato dal maltempo, tanto che le prime frazioni sono state cancellate e la corsa si è sviluppata in forma ridotta.

A conquistare la classifica generale è stato ancora una volta Seff Van Kerckhove (Belgio, Decathlon CMA-CGM U19), capace di confermare il successo ottenuto un anno fa. Il belga ha chiuso davanti all’austriaco Michael Hettegger, battuto di appena 2 secondi, mentre Vic De Smet ha completato il podio.

Ottima anche la prestazione degli italiani nella graduatoria finale: Patrik Pezzo Rosola ha chiuso al quarto posto, staccato di 18″, mentre Luca Gugnino ha terminato quinto a 21″.