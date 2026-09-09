Giro della Lunigiana 2026, cancellata la prima tappa per il maltempo

Il maltempo è stato protagonista dell’inizio del Giro della Lunigiana 2026. La prima tappa da La Spezia a Fosdinovo è stata cancellata a causa della pioggia e degli allagamenti che ci sono stati a La Spezia e nelle zone limitrofe. Impossibile dunque svolgere la tappa, anche per salvaguardare la sicurezza degli atleti.

Questo il comunicato degli organizzatori: “Considerate le condizioni meteo avverse la società organizzatrice, in accordo con i commissari, la direzione corsa e i rappresentanti delle squadre (M. Casadio) e dei corridori (M. Kacina) ha determinato che la gara è stata annullata. La decisione si è resa necessaria in virtù dell’arta meteo arancione diramata dalle autorità competenti”.

Il Giro della Lunigiana riprenderà dunque domani con la seconda tappa. Sarà una frazione di 93,4 chilometri con partenza da Portofino ed arrivo a Chiavari. Una tappa ondulata e dall’esito incerto, visto che i corridori dovranno affrontare la salita di Uscio (GPM di 2a categoria, 9,5km al 4,8%) e quella di Scoffera (GPM di 1a categoria, 6,9 chilometri al 4,6%).