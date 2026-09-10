Giro della Lunigiana 2026, cancellata anche la seconda tappa a causa di una frana

La sfortuna continua a colpire il Giro della Lunigiana 2026. Dopo la cancellazione della prima tappa per il maltempo, anche la seconda ha subito la stessa fine. Oggi si sarebbe dovuta disputare la seconda frazione di 93,4 chilometri con partenza da Portofino ed arrivo a Chiavari ed invece gli organizzatori hanno dovuto nuovamente sospendere la corsa.

A causare la cancellazione della seconda tappa è stata una frana. All’inizio gli organizzatori avevano sospeso la corsa per poi riprenderla, spostando il traguardo al chilometro 69, dove era già presente lo sprint intermedio di Cicagna. Qui si è tenuta anche la volata, che aveva visto la vittoria del belga Seff Van Kerckhove, ma successivamente si è deciso per l’annullamento della tappa e la cancellazione di tutti i risultati.

La speranza è quella che la corsa possa cominciare ufficialmente nella giornata di domani. Un venerdì che vedrà un doppio appuntamento, visto che infatti sono in programma due semitappe: la prima di 54.6 chilometri da Fivizzano a Marina di Massa e la seconda di 45,8 chilometri da Vezzano Ligure a Riomaggiore.