Giro del Lussemburgo 2026: Van Den Berg si impone allo sprint della seconda tappa ed è nuovo leader

La corsa è stata contraddistinta per larghi tratti dal tentativo di fuga di Maël Guégan (CIC Pro Cycling Academy), Steyn van der Veen (Metec – SOLARWATT p/b Mantel), Mauro Brenner (REMBE | rad-net), Conrad Haugsted (Team ColoQuick), Mats Berns (Team Storck – MRW Bau), a cui è seguito un forcing della Soudal Quick-Step, avanzata in avanti in blocco sfociato in un allungo di tre uomini arruolati tra le fila del Team ColoQuick, ovvero Joshua Gudnitz, Conrad Haugsted e Sebastian Nielsen, i quali hanno racimolato un vantaggio di ventidue secondi da un folto gruppetto di inseguitori.

In un finale non poco movimentato, con il vento a rendere più impegnativo il tutto, il plotone ha riagganciato i battistrada quando mancavano 10 km dal traguardo, dunque nel corso dell’ultimo giro del circuito. Hanno quindi sferrato l’attacco Mattéo Vercher (TotalEnergies) e Søren Kragh Andersen (Lidl – Trek), raggiunti sul filo di lana dal gruppo ad un km e mezzo dal termine, preludio di una volata disordinata, dove a spuntarla è stato uno stoico Van Den Berg , particolarmente bravo a resistere vicino alla transenna precedendo Timo Kielich (Team VIsma I Lease a Bike) e dil francese Pierre Gautherat (Decathlon CMA CGM Team).

Da segnalare inoltre la quinta piazza del leader della classifica generale Mathieu Van Der Poel davanti al nostro Andrea Bagioli (Lidl-Trek). Attenzione però perché in virtù degli abbuoni il vincitore odierno ha scalzato proprio il connazionale dalla classifica overall, procurandosi così insieme a Gautherat quattro secondi di vantaggio.