Davide Piganzoli leader al Giro del Lussemburgo, Reinderink vince la terza tappa

Una giornata da ricordare per Pepijn Reinderink. Il ventiquattrenne olandese della Soudal Quick-Step ha trionfato nella terza tappa del Giro del Lussemburgo, centrando quella che è la sua prima vittoria in carriera tra i professionisti. Reinderink è riuscito ad imporsi dopo essere rimasto in fuga per oltre 130 chilometri, arrivando a braccia alzate in solitaria sul traguardo di Diekirch, riuscendo a resistere al ritorno degli inseguitori.

Ottimo secondo posto per Davide Piganzoli, che ha provato un’azione personale sullo strappo finale di Montée de Haemerich. L’italiano della Visma | Lease a Bike si è portato dietro anche il francese Thomas Gachinard (TotalEnergies), battendolo poi nella volata per la seconda piazza, arrivando ad un solo secondo da Reinderink.

Il resto degli inseguitori è arrivato in modo molto frastagliato, perchè nel finale sono state davvero tante le azioni personali e i continui capovolgimenti in testa al gruppo. Quarto posto a quattro secondi per il francese Mattéo Vercher (TotalEnergies), mentre quinto ha concluso lo spagnolo Igor Arrieta (UAE Team Emirates – XRG), sicuramente tra i più attivi negli ultimi chilometri ed arrivati ad undici secondi dal vincitore.

In testa alla classifica generale si è portato proprio Davide Piganzoli. Dietro all’italiano ci sono i due francesi della TotalEnergies, Thomas Gachinard e Mattéo Vercher, che sono staccati rispettivamente di sei e nove secondi. Quarta piazza per Igor Arrieta a diciotto secondi, mentre quinto è il francese Aurélien Paret-Peintre (Decathlon CMA CGM Team) a 32 secondi.