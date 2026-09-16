Giro d’Abruzzo, guizzo vincente di Jasch a Caramanico Terme. Podio per Scalco

Quando tutto poteva far presagire lo sprint, è arrivato il finale a sorpresa. Il tedesco Lennart Jasch, grazie a uno splendido colpo da finisseur, si aggiudica la seconda tappa del Giro d’Abruzzo, Popoli Terme-Caramanico Terme di 143 chilometri.

Il corridore della Tudor Pro Cycling Team attacca a un chilometro dalla fine lasciando sul posto i compagni di fuga Matteo Scalco e Mattia Bais, resiste al ritorno del gruppo e taglia meritatamente il traguardo per primo. Il tedesco precede di nove secondi il francese Dorian Godon della Netcompany Ineos e Matteo Scalco della XDS Astana Development Team. La Top 10 si colora di azzurro con i piazzamenti di Dati, Garibbo, Crescioli, Lorello, Ballabio e Barbuto. Alessandro Fancellu conserva la maglia di leader della classifica generale.

I primi ad animare la corsa sono gli spagnoli Txomin Juaristi della Euskaltel – Euskadi, Alvaro Garcia della NSN Development Team, Adrian Benito del Team Polti VisitMalta e Tommaso Bosio della General Store – Essegibi – F.Lli Curia. Emanuele Ansaloni del Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone e il danese Kasper Andersen dello Swatt Club raggiungono il quartetto di testa dopo appena un chilometro dall’inizio della loro azione. Andersen perde contatto poco dopo e lascia spazio ai compagni d’avventura. I battistrada toccano un vantaggio massimo superiore ai due minuti.

Il gruppo recupera gradualmente il ritardo accumulato fino a completare l’operazione ricongiungimento a sedici chilometri dalla conclusione. Scatta allora Matteo Scalco della XDS Astana Development Team, seguito a pochi metri di distanza da Mattia Bais del Team Polti VisitMalta e da Lennart Jasch della Tudor Pro Cycling Team. I tre battistrada acquisiscono un vantaggio di venti secondi. A un chilometro dalla fine il tedesco parte secco, semina i due compagni e vola verso il traguardo.