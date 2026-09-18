Giro d’Abruzzo 2026, tappa di oggi Silvi-Controguerra: orario, tv, percorso, favoriti. Fancellu difende la maglia di leader

Siamo giunti al momento della verità, è tutto pronto per il gran finale. La corsa per il successo è ancora aperta e i diversi candidati alla vittoria si daranno battaglia fino all’ultimo metro. Il Giro d’Abruzzo propone la quarta e ultima tappa Silvi-Controguerra di 182 chilometri.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ABRUZZO DALLE 13.00

La classifica generale è davvero corta e sono tantissimi i corridori in grado di poter piazzare la zampata vincente. Ci sono tutti gli ingredienti per poter assistere a un duello senza esclusione di colpi nel quale tutti i contendenti si giocheranno le proprie opportunità di vittoria.

PERCORSO

Il gruppo, per il gran finale, deve cimentarsi con una sequenza di salite sempre più brevi e sempre più dure. Un percorso ondulato accompagna i corridori verso il Santuario di San Gabriele a Isola del Gran Sasso, sede del traguardo volante al chilometro 59,8. Le scalate di Torricella Sicura e Campli precedono l’ingresso in un circuito di 29.9 km che propone le salite di Colonnella e Controguerra da ripetere per due volte. Gli ultimi chilometri prevedono il muro con pendenze in doppia cifra di Colonnella e la salita finale al 5% circa che porta alla linea di arrivo.

FAVORITI

La presenza in classifica generale di oltre quaranta corridori raccolti in poco più di un minuto rende il finale aperto a qualsiasi tipologia di scenario. Alessandro Fancellu della MBH Bank CSB Telecom Fort, leader della generale grazie al successo ottenuto nel primo giorno, riparte con il simbolo del primato e dovrà respingere i numerosi attacchi dei rivali per festeggiare il successo finale. Gli avversari più credibili sembrano essere il tedesco Lennart Jasch, secondo a 8’’, e il francese Mathys Rondel, terzo a 10’’.

Rientrano nel novero degli autorevoli candidati alla conquista del trionfo finale Ludovico Crescioli del Team Polti VisitMalta, il transalpino Kevin Vauquelin della Netcompany Ineos, Diego Ulissi e Matteo Scalco della XDS Astana Development Team, Nicolò Garibbo del Team UKYO.

PROGRAMMA GIRO D’ABRUZZO 2026

Venerdì 18 settembre – Quarta tappa Silvi-Controguerra (182 chilometri)

Orario di partenza: 11.05

Orario di arrivo: 15.15 circa

DOVE VEDERE IL GIRO D’ABRUZZO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 13:35

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max dalle 13:35

Diretta live testuale: OA Sport dalle 13:00