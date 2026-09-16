Giro d’Abruzzo 2026, tappa di oggi Popoli Terme-Caramanico Terme: orario, tv, percorso, favoriti. Dati e Godon ci provano

Seconda tappa per il Giro d’Abruzzo 2026. Dopo la splendida vittoria di ieri di Alessandro Fancellu, si spera in un nuovo acuto da parte dei corridori italiani in una giornata sicuramente molto interessante con una frazione incerta e che può scuotere la classifica generale.

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PERCORSO SECONDA TAPPA GIRO D’ABRUZZO

Saranno 143 i chilometri che i corridori dovranno affrontare quest’oggi, con un dislivello totale di 2500 metri. Una tappa ostica e che avrà subito dopo una trentina di chilometri la salita della Forcella di Acciano (4,7 km con una pendenza media del 9.6% e con punte anche oltre il 10%). Ci saranno poi una serie di continui saliscendi fino al traguardo di Caramanico Terme che sarà in leggera salita.

FAVORITI SECONDA TAPPA GIRO D’ABRUZZO

Alessandro Fancellu (MBH Bank CSB Telecom Fort) proverà a ripetersi dopo la splendida vittoria nella prima tappa. Fari puntati anche sui francesi Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) e Kevin Vauquellin (Netcompany INEOS), che sono probabilmente i principali favoriti nella tappa odierna. In casa Italia attenzione anche a Ludovico Crescioli (Team Polti VisitMalta) e poi a due esperti come Domenico Pozzovivo ( Solution Tech NIPPO Rali) e Diego Ulissi (XDS Astana Development Team). In caso di arrivo di una trentina di corridori, i due uomini da battere saranno Dorian Godon (Netcompany Ineos) e Tommaso Dati (Team Ukyo), protagonista di una stagione eccezionale.

PROGRAMMA SECONDA TAPPA GIRO D’ABRUZZO 2026

Mercoledì 16 settembre – Seconda tappa Giro d’Abruzzo Popoli Terme-Caramanico Terme (143km)

Orario di partenza: 11.45

Orario di arrivo: 15.25 circa

DOVE VEDERE IL GIRO D’ABRUZZO 2026 IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD dalle 13.35

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle ore 13.35

Diretta testuale: OA Sport dalle 13.30