Giro d’Abruzzo 2026, tappa di oggi Oricola (Piana del Cavaliere)-San Benedetto dei Marsi: orario, tv, percorso, favoriti. Altra occasione per Dati

Si prospetta, almeno sulla carta, come la frazione più semplice prima del gran finale di domani. Il Giro d’Abruzzo propone la terza e penultima tappa Oricola (Piana del Cavaliere)-San Benedetto dei Marsi di 159 chilometri.

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Il circuito finale lascia ipotizzare, come soluzione più probabile, la concreta possibilità di un arrivo di gruppo con il duello tra le ruote veloci. Sarà come sempre fondamentale il lavoro di controllo della corsa che le squadre dovranno operare con la gestione delle eventuali fughe.

PERCORSO

Il percorso propone la breve salita di Valico Colle Civitella nelle battute iniziali. Al chilometro 88 è invece in programma lo sprint intermedio. I ciclisti, arrivati a San Benedetto dei Marsi, affrontano un circuito di 27.7 km caratterizzato da leggeri saliscendi e da strade abbastanza larghe. Il finale tira leggermente all’insù.

FAVORITI

Le ruote veloci presenti possono sfruttare un’occasione davvero ghiotta per conquistare il successo. Il disegno della frazione odierna chiama all’azione Tommaso Dati. Il corridore del Team Ukyo è pronto a sfruttare il lavoro della sua squadra per provare a cogliere la prestigiosa affermazione. Cercheranno di ostacolare il suo proposito il colombiano Fernando Gaviria, esperto corridore colombiano della Caja Rural – Seguros RGA, il francese Dorian Godon della Netcompany Ineos e l’olandese Wout Poels della Unibet Rose Rockets. In casa Italia occhi puntati sui veterani Domenico Pozzovivo della Solution Tech NIPPO Rali e Diego Ulissi della XDS Astana Development Team e su Luca Colnaghi della Bardiani CSF 7 Saber.

PROGRAMMA GIRO D’ABRUZZO 2026

Giovedì 17 settembre – Terza Tappa Oricola (Piana del Cavaliere)-San Benedetto dei Marsi (159 chilometri)

Orario di partenza: 11.50

Orario di arrivo: 15.15 circa

DOVE VEDERE IL GIRO D’ABRUZZO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 13:35

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max dalle 13:35

Diretta live testuale: OA Sport dalle 13:00