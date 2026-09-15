Ciclismo
Giro d’Abruzzo 2026, tappa di oggi Cupello-Casalincontrada: orario, tv, percorso, favoriti. Primo arrivo in salita
Il calendario ciclistico italiano prosegue dopo le corse di un giorno toscane e propone in questa settimana l’appuntamento con il Giro d’Abruzzo 2026. La corsa a tappe italiana, giunta quest’anno all’edizione numero otto toccherà gran parte della regione posta sul mare Adriatico con un percorso di 640 chilometri totali diviso in quattro tappe.
L’anno scorso a trionfare fu il tedesco Georg Zimmermann. Quest’anno la corsa a tappe vedrà la presenza di una formazione WorldTour ed otto Professional. Oggi il Giro d’Abruzzo propone una prima tappa già molto interessante con le prime salite ed un arrivo che potrebbe creare i primi frazionamenti in una classifica generale che almeno alla vigilia non ha un grande favorito.
PROGRAMMA
Martedì 15 settembre
Prima tappa – Cupello-Casalincontrada (155.9 km)
Orario di partenza: 11.30
Orario di arrivo stimato: 15.15
PERCORSO
Tappa molto mossa che inizia subito con il superamento di un tratto in saliscendi sulla Majella. Poi si inizia realmente a salire prima verso Montelapiano e poi verso il GPM del Colle dei Ferrari (9,6km al 4,4% di pendenza media). Da qui una lunga discesa porterà sulla breve salita di Guardiagrele per poi riscendere sui piedi della salita finale. L’ultima difficoltà sarà infatti l’ascesa di Casalincontrada con i suoi 2.3 km all’8,1% di pendenza media.
FAVORITI
L’arrivo in salita richiama indubbiamente già i grandi favoriti. Tra questi c’è sicuramente il francese Mathys Rondel (Tudor) molto abile su arrivi di questo tipo. Attenzione anche al connazionale Dorian Godon (Ineos) mentre in casa Italia ci si affida a Alessandro Fancellu ed all’esperto Diego Ulissi.
DOVE VEDERE IL GIRO D’ABRUZZO IN TV E STREAMING
Diretta tv: in chiaro su Rai Sport HD dalle 13.35
Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO MAX,
Diretta Live testuale: OA Sport