Giro d’Abruzzo 2026, strepitoso assolo di Filippo D’Aiuto nella terza tappa. Fancellu comanda sempre la generale

Un piccolo capolavoro quello realizzato da Filippo D’Aiuto nella terza tappa del Giro d’Abruzzo 2026. Nella terza tappa con partenza da Oricola, il corridore della General Store-Essegibi-F.lli Curia ha trionfato sul traguardo di San Benedetto dei Marsi dopo aver sfruttato al meglio la fuga e dopo una clamorosa resistenza nei confronti del gruppo che ha provato a tornare sull’italiano nelle battute finali. Si tratta della seconda vittoria della carriera per D’Aiuto dopo quella proprio in questa stagione nella seconda tappa della Settimana Internazionale Coppi&Bartali. Una vittoria davvero significativa quella di D’Aiuto, arrivata davanti ad un corridore del calibro del francese Dorian Godon (Netcompany INEOS), che era il grande favorito di giornata; mentre in terza posizione ha concluso un altro italiano, Tommaso Dati (Team UKYO).

La fuga di giornata vede protagonisti Jack Makohon (EF Education-Aevolo), Filippo D’Aiuto (General Store-Essegibi-F.lli Curia), Omer Ramon (NSN Development Team), Michele Pascarella (Solution Tech-NIPPO-Rali), Giacomo Garavaglia (Swatt Club), Manuel Oioli (Swatt Club). Alle loro spalle il gruppo prova a gestire la fuga, guidato soprattutto da Netcompany Ineos e la Caja Rural, con il gruppo che sembra poter ricucire il distacco ad una decina di chilometri dal traguardo.

Invece proprio in quel frangente, D’Aiuto se ne va via in solitaria, staccando anche Oioli che era rimasto l’ultimo compagni di fuga. Un’azione eccezionale quella del corridore della General Store-Essegibi-F.lli Curia, che sfrutta anche la poco unione nel gruppo e mantiene 25 secondi di vantaggio a tre chilometri dal traguardo.

Il corridore italiano resiste clamorosamente all’arrivo del gruppo con la Netcompany Ineos che si mette in moto per provare a portare Dorian Godon alla vittoria. Si entra nell’ultimo chilometro con D’Aiuto che ha ancora dieci secondi di vantaggio e a quel punto il 24enne di Monfalcone deve solo resistere e poi alzare le braccia al cielo al traguardo, centrando davvero una vittoria strepitosa. Alle sue spalle era cominciata la volata, con il secondo posto di un beffato Dorian Godon, mentre terzo è Tommaso Dati davanti a Luca Colnaghi e Riccardo Lorello.

In classifica generale non cambia nulla. In testa c’è sempre Alessandro Fancellu (MBH Bank CSB Telecom Fort), che ha un vantaggio di otto secondi sul tedesco Lennart Jasch e di dieci secondi sul francese Mathys Rondel, entrambi corridori della Tudor Pro Cycling Team. Quarto posto proprio per Dorian Godon ad undici secondi, mentre a dodici si trovano Ludovico Crescioli (Team Polti VisitMalta), Diego Ulissi (XDS Astana Development Team) e Kevin Vauquellin (Netcompany Ineos). Domani ci sarà l’ultima tappa di 182 chilometri da Silvi a Controguerra e sarà battaglia per la vittoria del Giro D’Abruzzo 2026.