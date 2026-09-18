Giro d’Abruzzo 2026: Kevin Vauquelin si prende l’ultima tappa e la classifica generale. Terzo Conci

Kevin Vauquelin (Netcompany INEOS) è il padrone dell’ultima tappa e del Giro d’Abruzzo 2026. Il francese ha chiuso nel migliore dei modi la quattro giorni abruzzese, imponendosi a Controguerra al termine di una frazione estremamente combattuta e conquistando anche la classifica generale. Da segnalare che quelle di oggi sono le prime affermazioni con la maglia del team britannico per il transalpino, arrivato quest’inverno nella compagine World Tour.

La corsa si è animata nella seconda parte dopo una lunga fuga composta da Joshua Golliker (EF Education-Aevolo), Andrii Ponomar (General Store-Essegibi-F.lli Curia), Ben Morin (NSN Development Team), Lorenzo Ginestra (Swatt Club) e Andrea Pietrobon (Team Polti VisitMalta). Il quintetto ha raggiunto un vantaggio superiore ai quattro minuti, ma il gruppo ha progressivamente ridotto il gap avvicinandosi al circuito conclusivo. Con l’ingresso sulle difficoltà finali sono iniziati gli attacchi: prima si è mosso Jasch (Tudor Pro Cycling Team), la cui accelerazione ha provocato una prima frattura, poi Diego Ulissi (XDS Astana Development Team) e Vauquelin hanno provato a muoversi in contropiede. Poco dopo è arrivata l’azione decisiva.

Sul primo passaggio del muro di Colonnella, Vauquelin, Rondel e Conci hanno fatto la differenza, mentre la maglia di leader Alessandro Fancellu (MBH Bank CSB Telecom Fort) ha perso contatto. I tre si sono immediatamente trovati a pochi secondi dal gruppo e hanno insistito, aumentando progressivamente il margine fino a superare il minuto.

Il tutto si è deciso nell’ultimo tratto in salita, in uno sprint ristretto: Vauquelin ha battuto nettamente Rondel, mentre Conci ha chiuso terzo. A pochi secondi il gruppo, con Fancellu costretto a cedere all’ultimo giorno la propria maglia di leader al vincitore odierno.