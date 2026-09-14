Giro d’Abruzzo 2026: il percorso e le 4 tappe ai raggi X. Fascinoso finale a Controguerra

Tra poco più di ventiquattro ore si alzerà il sipario sul Giro d’Abruzzo 2026, corsa a tappe di ciclismo su strada maschile giunta alla sua edizione numero trentasei. Saranno quattro le frazioni che contraddistingueranno la competizione abruzzese, andiamole a scoprire nel dettaglio.

GIRO D’ABRUZZO 2026: PERCORSO A RAGGI X

Prima Tappa: Cupello – Casalincontrada 155 km

Sarà un apertura non poco impegnativa, contrassegnata dal superamento delle pendici della Majella per poi terminare in cima ad un muro. Presente un avvicinamento lungo la costa e la valle del Sangro, con tanto di continui saliscendi. Poi è prevista una risalita a Guardiagregle per poi scendere nuovamente fino all’alla salita finale ripida (1o%). Il rettilineo sarà in leggera ascesa.

Tappa 2: Popoli Terme – Caramanico Terme 143 km

Frazione di montagna con svariate salite tra cui spicca la più dura, la Forcella di Acciano, situata subito dopo il via. La lunga discesa successiva condurrà i corridori verso a Popoli Terme. Gli Ultimi 20 km saranno sempre in salita con culmine a Scagnano (GPM). Attenzione ai saliscendi fino all’arrivo.

Tappa 3: Oricola-Piana del Cavaliere – San Benedetto dei Marsi 159 km

Tappa quasi pianeggiante con una breve salita nella parte iniziale che poi immette nella piana del Fucino. Si toccano Magliano de’ Marsi, Celano, Gioia dei Marsi per giungere a San Benedetto dei Marsi dove si percorre un circuito di 27.7 km caratterizzato da leggeri saliscendi. Il finale sarà invece in leggera salita.

Tappa 4: Silvi – Controguerra 182 km

I muri saranno i protagonisti dell’ultima tappa con salite sempre più brevi, ma anche sempre più dure. Si viaggia verso l’entroterra, per poi dirigersi verso il Santuario di San Gabriele a Isola del Gran Sasso. Si svolta poi verso nord per scalare Torricella Sicura e Campli, preludio del circuito di 29.9 km con le due salite consecutive a ridosso dell’arrivo di Colonnella e Controguerra, dove ci saranno pendenza in doppia cifra.