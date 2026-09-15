Giro d’Abruzzo 2026: colpaccio di Alessandro Fancellu nella prima tappa

Alessandro Fancellu (MBH Bank CSB Telecom Fort) continua la sua stagione della rinascita. Il comasco ha conquistato la prima tappa del Giro d’Abruzzo 2026, da Cupello a Casalincontrada, imponendosi con grande autorità sull’ultima salita. Per Fancellu si tratta del secondo successo dell’anno dopo quello ottenuto al Giro della Cechia, a conferma di un rendimento tornato finalmente ai livelli che ci si attendeva da lui. Per l’azzurro ovviamente anche la maglia di leader della classifica generale.

La fuga ha caratterizzato buona parte della frazione. Dopo i primi chilometri si sono avvantaggiati Filippo D’Aiuto (General Store – Essegibi – F.lli Curia) ed Emanuele Ansaloni (Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone), con il gruppo che ha inizialmente lasciato loro spazio. I due hanno poi avuto al loro inseguimento Kasper Andersen (Swatt Club) e Marco Palomba (S.C. Padovani Polo Cherry Bank), prima che il drappello si ricomponesse e la corsa entrasse nella fase decisiva.

Caja Rural, Netcompany INEOS e Tudor Pro Cycling Team le compagini più attive nell’inseguire i fuggitivi. Altri tentativi da dietro, ma alla fine il plotone si è compattato in vista della salita finale.

Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) ha provato ad allungare una, due volte, ma lo scatto decisivo a trecento metri dall’arrivo è stato quello di Fancellu che ha preso distacco su tutti e si è lanciato da solo sul traguardo. Secondo il francese, terzo il veterano Diego Ulissi (XDS Astana Development Team), quinto invece Niccolò Garibbo (Team UKYO).