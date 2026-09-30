Girelli: “Gli stimoli per i playoff Mondiali sono altissimi. La rassegna iridata è nella testa di tutte le giocatrici”

Esistono partite, nella carriera di uno sportivo, per le quali ogni parola dell’allenatore può essere superflua perché la posta in palio è così alta e le motivazioni sono talmente forti che quasi finiscono per prepararsi da sole. L’Italia del calcio femminile e pronta a iniziare il cammino dei playoff di qualificazione verso i Mondiali di Brasile 2027. Le azzurre sfideranno La Bielorussia nel doppio confronto valevole per il primo turno degli spareggi che si giocherà tra il 9 e il 13 ottobre

La capitana azzurra Cristiana Girelli, attualmente negli Stati Uniti al Bay FC, nel corso di un’intervista concessa a Rai Sport per la trasmissione La Rosa del calcio ha sottolineato l’importanza delle prossime partite e ha raccontato l’esperienza vissuta negli Stati Uniti.

Sull’importanza del doppio confronto contro la Bielorussia, primo dei playoff per il Mondiale 2027: “I playoff sono partite che si preparano da sole perché gli stimoli sono altissimi. Il Mondiale è un obiettivo importante ed è inevitabilmente nella testa di tutte noi”.

Sull’esperienza negli Stati Uniti e sulla voglia di affrontare nuove sfide: “Gli Stati Uniti? C’è stato inevitabilmente un periodo di adattamento, ma sapevo che sarebbe stato così. Arrivata a questo punto della carriera c’è anche la voglia di rimettersi in gioco, affrontare esperienze nuove e continuare a crescere, non soltanto come calciatrice ma anche come persona”.