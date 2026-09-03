Giochi del Mediterraneo
Giochi del Mediterraneo 2026 oggi in tv: orari 3 settembre, streaming, azzurri in gara
Oggi giovedì 3 settembre va in scena l’ultima giornata di gare ai Giochi del Mediterraneo 2026: a Taranto si conclude la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Il programma è estremamente ridotto: si disputeranno soltanto le mezze maratone di atletica e le finali di pallanuoto maschile con Italia-Montenegro per l’oro. L’Italia sogna di rimpinguare il proprio bottino di ori e di medaglie, in modo da chiudere in bellezza l’avventura nella località pugliese.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara nella giornata di oggi (giovedì 3 settembre) ai Giochi del Mediterraneo. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD, prevista la diretta streaming su Rai Play e Italia Team Tv; garantita la diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO GIOCHI DEL MEDITERRANEO OGGI
Giovedì 3 settembre
08.30 ATLETICA – Mezza maratona femminile
08.30 ATLETICA – Mezza maratona maschile
09.00 PALLANUOTO – Finale per il settimo posto: Turchia vs Slovenia
10.30 PALLANUOTO – Finale per il quinto posto: Grecia vs Francia
12.00 PALLANUOTO – Finale per il bronzo: Spagna vs Serbia
13.30 PALLANUOTO – Finale per l’oro: Italia vs Montenegro
20.30 Cerimonia di Chiusura
PROGRAMMA GIOCHI DEL MEDITERRANEO: COME VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: RaiSportHD nelle seguenti fasce orarie: 08.30-15.00, 20.30-conclusione.
Diretta streaming: Italia Team Tv; Rai Play nelle seguenti fasce orarie: 08.30-15.00, 20.30-conclusione.
Diretta testuale: OA Sport.
ITALIANI IN GARA OGGI GIOCHI DEL MEDITERRANEO
Giovedì 3 settembre
08.30 ATLETICA – Mezza maratona femminile: Greta Settino
08.30 ATLETICA – Mezza maratona maschile: Pasquale Selvarolo
13.30 PALLANUOTO – Finale per l’oro: Italia vs Montenegro