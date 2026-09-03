Giochi del Mediterraneo 2026 oggi in tv: orari 3 settembre, streaming, azzurri in gara

Oggi giovedì 3 settembre va in scena l’ultima giornata di gare ai Giochi del Mediterraneo 2026: a Taranto si conclude la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Il programma è estremamente ridotto: si disputeranno soltanto le mezze maratone di atletica e le finali di pallanuoto maschile con Italia-Montenegro per l’oro. L’Italia sogna di rimpinguare il proprio bottino di ori e di medaglie, in modo da chiudere in bellezza l’avventura nella località pugliese.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara nella giornata di oggi (giovedì 3 settembre) ai Giochi del Mediterraneo. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD, prevista la diretta streaming su Rai Play e Italia Team Tv; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO GIOCHI DEL MEDITERRANEO OGGI

Giovedì 3 settembre

08.30 ATLETICA – Mezza maratona femminile

08.30 ATLETICA – Mezza maratona maschile

09.00 PALLANUOTO – Finale per il settimo posto: Turchia vs Slovenia

10.30 PALLANUOTO – Finale per il quinto posto: Grecia vs Francia

12.00 PALLANUOTO – Finale per il bronzo: Spagna vs Serbia

13.30 PALLANUOTO – Finale per l’oro: Italia vs Montenegro

20.30 Cerimonia di Chiusura

PROGRAMMA GIOCHI DEL MEDITERRANEO: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD nelle seguenti fasce orarie: 08.30-15.00, 20.30-conclusione.

Diretta streaming: Italia Team Tv; Rai Play nelle seguenti fasce orarie: 08.30-15.00, 20.30-conclusione.

Diretta testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI GIOCHI DEL MEDITERRANEO

Giovedì 3 settembre

08.30 ATLETICA – Mezza maratona femminile: Greta Settino

08.30 ATLETICA – Mezza maratona maschile: Pasquale Selvarolo

13.30 PALLANUOTO – Finale per l’oro: Italia vs Montenegro