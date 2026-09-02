Giochi del Mediterraneo
Giochi del Mediterraneo 2026 oggi in tv: orari 2 settembre, streaming, azzurri in gara
Oggi, mercoledì 2 settembre, i Giochi del Mediterraneo 2026 entreranno in una nuova giornata ricca di appuntamenti e assegneranno complessivamente altri 45 titoli. A Taranto saranno infatti distribuite le medaglie in otto discipline: l’atletica, con quattordici titoli in palio, il sollevamento pesi (sei), la ginnastica artistica (dieci), il canottaggio (quattro), il karate (tre), la vela (quattro), il tennistavolo (due) e lo skateboard (due).
Grande spazio sarà riservato all’atletica, che metterà in palio altre quattordici medaglie d’oro attraverso altrettante finali. Nella ginnastica artistica, invece, sarà la volta delle finali di specialità, che assegneranno i dieci titoli previsti nella giornata. Nel sollevamento pesi si completeranno le gare di tre categorie di peso, con gli atleti impegnati nelle prove di strappo e di slancio.
Si avvicinerà alla conclusione anche il programma del canottaggio, che assegnerà gli ultimi quattro titoli della competizione, mentre nel karate saranno in palio le ultime tre categorie di peso. Due titoli verranno assegnati anche nel tennistavolo, dove si concluderanno entrambi i tornei di singolare.
Per lo skateboard, invece, la giornata sarà dedicata alle finali della specialità street, mentre nella vela verranno assegnati i titoli di tutte e quattro le classi previste dal programma. Una giornata, dunque, particolarmente intensa, con diverse discipline che arriveranno al momento decisivo e contribuiranno a delineare il quadro delle medaglie dei Giochi del Mediterraneo 2026.
La giornata di oggi dei Giochi del Mediterraneo sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport HD (9.00-22.00), mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play (9.00-22.00), Italia Team TV (Canale 1: 18.00 Skateboard; Canale 2: 10.00 Sollevamento pesi -77 kg), infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte le gare della manifestazione di Taranto
CALENDARIO GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026
Mercoledì 2 settembre
09.00 KARATE Eliminatorie Kumite -84 kg maschili, +84 kg maschili, +68 kg femminili
09.00 CANOTTAGGIO Finale B doppio maschile
09.10 CANOTTAGGIO Finale A doppio femminile
09.25 CANOTTAGGIO Finale A doppio maschile
09.40 CANOTTAGGIO Finale A doppio pesi leggeri femminile
09.55 CANOTTAGGIO Finale A doppio pesi leggeri maschile
10.00 SOLLEVAMENTO PESI Strappo -77 kg femminili, Finale
10.30 GINNASTICA ARTISTICA Finale di specialità, corpo libero maschile
10.30 GINNASTICA ARTISTICA Finale di specialità, volteggio femminile
11.00 SOLLEVAMENTO PESI Slancio -77 kg femminili, Finale
11.45 GINNASTICA ARTISTICA Finale di specialità, cavallo con maniglie maschile
11.45 GINNASTICA ARTISTICA Finale di specialità, parallele asimmetriche femminili
12.00 TENNISTAVOLO Semifinali singolare femminile
12.03 VELA ILCA 7 e IQFOIL maschili ed ILCA 6 e IQFOIL femminili, Medal Series
12.25 KARATE Finale Kumite -84 kg maschili
12.35 KARATE Finale Kumite +68 kg femminili
12.45 KARATE Finale Kumite +84 kg maschili
13.00 SOLLEVAMENTO PESI Strappo -95 kg maschili, Finale
13.00 GINNASTICA ARTISTICA Finale di specialità, anelli maschili
13.00 PALLANUOTO Semifinale 5° posto, Grecia-Turchia
14.00 SOLLEVAMENTO PESI Slancio -95 kg maschili, Finale
14.30 PALLANUOTO Semifinale 5° posto, Francia-Slovenia
15.00 TENNISTAVOLO Semifinali singolare maschile
16.00 SOLLEVAMENTO PESI Strappo -110 kg maschili, Finale
16.00 PALLANUOTO Semifinale, Montenegro-Spagna
17.00 SOLLEVAMENTO PESI Slancio -110 kg maschili, Finale
17.15 ATLETICA Lancio del martello femminile, Finale
17.30 PALLANUOTO Semifinale, Italia-Serbia
17.40 ATLETICA 200m femminili, Finale
17.50 ATLETICA Salto con l’asta maschile, Finale
17.55 ATLETICA 200m maschili, Finale
18.00 TENNISTAVOLO Finali singolare femminile
18.00 GINNASTICA ARTISTICA Finale di specialità, volteggio maschile
18.00 GINNASTICA ARTISTICA Finale di specialità, trave femminile
18.05 ATLETICA Salto triplo maschile, Finale
18.10 ATLETICA 400m ostacoli femminili, Finale
18.25 ATLETICA 400m ostacoli maschili, Finale
18.40 ATLETICA 3000m siepi maschili, Finale
18.50 ATLETICA Lancio del disco femminile, Finale
19.00 ATLETICA 1500m femminili, Finale
19.00 TENNISTAVOLO Finali singolare maschile
19.15 GINNASTICA ARTISTICA Finale di specialità, parallele pari maschili
19.15 GINNASTICA ARTISTICA Finale di specialità, corpo libero femminile
19.15 ATLETICA 10000m maschili, Finale
19.30 SKATEBOARD Street femminile, Finale
19.55 ATLETICA Staffetta 4x100m mista, Finale
20.10 ATLETICA Staffetta 4x400m femminile, Finale
20.25 ATLETICA Staffetta 4x400m maschile, Finale
20.30 GINNASTICA ARTISTICA Finale di specialità, sbarra maschile
21.00 SKATEBOARD Street maschile, Finale
AZZURRI IN GARA
Mercoledì 2 settembre
09.00 KARATE Eliminatorie Kumite -84 kg maschili, +84 kg maschili, +68 kg femminili – Clio Ferracuti, Matteo Fiore, Matteo Avanzini
09.10 CANOTTAGGIO Finale A doppio femminile – Aurora Spirito, Sara Borghi
09.25 CANOTTAGGIO Finale A doppio maschile – Josef Giorgio Marvucic, Marco Prati
09.40 CANOTTAGGIO Finale A doppio pesi leggeri femminile – Elena Sali, Melissa Schincariol
09.55 CANOTTAGGIO Finale A doppio pesi leggeri maschile – Tito Christoforakis, Giovanni Borgonovo
10.00 SOLLEVAMENTO PESI Strappo -77 kg femminili, Finale – Genna Romida Toko Kegne
10.30 GINNASTICA ARTISTICA Finale di specialità, corpo libero maschile – Ivan Brunello, Niccolò Vannucchi
10.30 GINNASTICA ARTISTICA Finale di specialità, volteggio femminile – Benedetta Gava
11.00 SOLLEVAMENTO PESI Slancio -77 kg femminili, Finale – Genna Romida Toko Kegne
11.45 GINNASTICA ARTISTICA Finale di specialità, parallele asimmetriche femminili – Artemisia Iorfino, Sofia Tonelli
12.00 TENNISTAVOLO Semifinali singolare femminile – Giorgia Piccolin
12.03 VELA ILCA 7 e IQFOIL maschili ed ILCA 6 e IQFOIL femminili, Medal Series – Ginevra Caracciolo Di Brienza, Maria Vittoria Arseni, Antonio Pascali, Cesare Barabino
12.25 KARATE Finale Kumite -84 kg maschili – Matteo Fiore
12.35 KARATE Finale Kumite +68 kg femminili – Clio Ferracuti
12.45 KARATE Finale Kumite +84 kg maschili – Matteo Avanzini
13.00 SOLLEVAMENTO PESI Strappo -95 kg maschili, Finale – Lorenzo Tarquini
13.00 GINNASTICA ARTISTICA Finale di specialità, anelli maschili – Ivan Brunello, Niccolò Vannucchi
14.00 SOLLEVAMENTO PESI Slancio -95 kg maschili, Finale – Lorenzo Tarquini
16.00 SOLLEVAMENTO PESI Strappo -110 kg maschili, Finale – Simone Karol Abati
17.00 SOLLEVAMENTO PESI Slancio -110 kg maschili, Finale – Simone Karol Abati
17.15 ATLETICA Lancio del martello femminile, Finale – Rachele Mori, Sara Fantini
17.30 PALLANUOTO Semifinale, Italia-Serbia
17.40 ATLETICA 200m femminili, Finale – Elena Cambiolo, Vittoria Fontana
17.50 ATLETICA Salto con l’asta maschile, Finale – Matteo Olivieri
17.55 ATLETICA 200m maschili, Finale – Filippo Tortu, Filippo Dezza
18.00 TENNISTAVOLO Finali singolare femminile – Giorgia Piccolin
18.00 GINNASTICA ARTISTICA Finale di specialità, volteggio maschile – Tommaso Brugnami, Niccolò Vannucchi
18.00 GINNASTICA ARTISTICA Finale di specialità, trave femminile – Eleonora Calaciura, Sofia Tonelli
18.05 ATLETICA Salto triplo maschile, Finale – Federico Lorenzo Bruno, Alex Fabbri
18.10 ATLETICA 400m ostacoli femminili, Finale – Ayomide Temida Folorunso, Alice Muraro
18.25 ATLETICA 400m ostacoli maschili, Finale – Alessandro Sibilio
18.40 ATLETICA 3000m siepi maschili, Finale – Ala Zoghlami, Osama Zoghlami
18.50 ATLETICA Lancio del disco femminile, Finale – Benedetta Benedetti, Daisy Osakue
19.00 ATLETICA 1500m femminili, Finale – Ludovica Cavalli
19.15 GINNASTICA ARTISTICA Finale di specialità, parallele pari maschili – Stefano Patron, Matteo Levantesi
19.15 GINNASTICA ARTISTICA Finale di specialità, corpo libero femminile – Sofia Tonelli, Emma Fioravanti
19.15 ATLETICA 10000m maschili, Finale – Thomas D’Este
19.30 SKATEBOARD Street femminile, Finale – Irene Panzavolta, Gaiua Urbinati
19.55 ATLETICA Staffetta 4x100m mista, Finale – Lorenzo Ianes, Alice Pagliarini, Alessia Pavese, Roberto Rigali
20.10 ATLETICA Staffetta 4x400m femminile, Finale – Sara Cirillo, Ilaria Elvira Accame, Alessandra Bonora, Alice Mangione, Ginevra Ricci, Clarissa Vianelli
20.25 ATLETICA Staffetta 4x400m maschile, Finale – Lorenzo Benati, Lapo Bianciardi, Riccardo Meli, Matteo Raimondi, Luca Sito, Federico Falsetti
20.30 GINNASTICA ARTISTICA Finale di specialità, sbarra maschile – Matteo Levantesi
21.00 SKATEBOARD Street maschile, Finale – Alessandro Mudu, Andres Martin Gramaglia Fusconi
PROGRAMMA GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Rai Sport HD (9.00-22.00).
Diretta streaming: Rai Play (9.00-22.00), Italia Team TV (Canale 1: 18.00 Skateboard; Canale 2: 10.00 Sollevamento pesi -77 kg).
Diretta Live testuale: OA Sport.