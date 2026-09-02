Giochi del Mediterraneo 2026 oggi in tv: orari 2 settembre, streaming, azzurri in gara

Oggi, mercoledì 2 settembre, i Giochi del Mediterraneo 2026 entreranno in una nuova giornata ricca di appuntamenti e assegneranno complessivamente altri 45 titoli. A Taranto saranno infatti distribuite le medaglie in otto discipline: l’atletica, con quattordici titoli in palio, il sollevamento pesi (sei), la ginnastica artistica (dieci), il canottaggio (quattro), il karate (tre), la vela (quattro), il tennistavolo (due) e lo skateboard (due).

Grande spazio sarà riservato all’atletica, che metterà in palio altre quattordici medaglie d’oro attraverso altrettante finali. Nella ginnastica artistica, invece, sarà la volta delle finali di specialità, che assegneranno i dieci titoli previsti nella giornata. Nel sollevamento pesi si completeranno le gare di tre categorie di peso, con gli atleti impegnati nelle prove di strappo e di slancio.

Si avvicinerà alla conclusione anche il programma del canottaggio, che assegnerà gli ultimi quattro titoli della competizione, mentre nel karate saranno in palio le ultime tre categorie di peso. Due titoli verranno assegnati anche nel tennistavolo, dove si concluderanno entrambi i tornei di singolare.

Per lo skateboard, invece, la giornata sarà dedicata alle finali della specialità street, mentre nella vela verranno assegnati i titoli di tutte e quattro le classi previste dal programma. Una giornata, dunque, particolarmente intensa, con diverse discipline che arriveranno al momento decisivo e contribuiranno a delineare il quadro delle medaglie dei Giochi del Mediterraneo 2026.

La giornata di oggi dei Giochi del Mediterraneo sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport HD (9.00-22.00), mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play (9.00-22.00), Italia Team TV (Canale 1: 18.00 Skateboard; Canale 2: 10.00 Sollevamento pesi -77 kg), infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte le gare della manifestazione di Taranto

CALENDARIO GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026

Mercoledì 2 settembre

09.00 KARATE Eliminatorie Kumite -84 kg maschili, +84 kg maschili, +68 kg femminili

09.00 CANOTTAGGIO Finale B doppio maschile

09.10 CANOTTAGGIO Finale A doppio femminile

09.25 CANOTTAGGIO Finale A doppio maschile

09.40 CANOTTAGGIO Finale A doppio pesi leggeri femminile

09.55 CANOTTAGGIO Finale A doppio pesi leggeri maschile

10.00 SOLLEVAMENTO PESI Strappo -77 kg femminili, Finale

10.30 GINNASTICA ARTISTICA Finale di specialità, corpo libero maschile

10.30 GINNASTICA ARTISTICA Finale di specialità, volteggio femminile

11.00 SOLLEVAMENTO PESI Slancio -77 kg femminili, Finale

11.45 GINNASTICA ARTISTICA Finale di specialità, cavallo con maniglie maschile

11.45 GINNASTICA ARTISTICA Finale di specialità, parallele asimmetriche femminili

12.00 TENNISTAVOLO Semifinali singolare femminile

12.03 VELA ILCA 7 e IQFOIL maschili ed ILCA 6 e IQFOIL femminili, Medal Series

12.25 KARATE Finale Kumite -84 kg maschili

12.35 KARATE Finale Kumite +68 kg femminili

12.45 KARATE Finale Kumite +84 kg maschili

13.00 SOLLEVAMENTO PESI Strappo -95 kg maschili, Finale

13.00 GINNASTICA ARTISTICA Finale di specialità, anelli maschili

13.00 PALLANUOTO Semifinale 5° posto, Grecia-Turchia

14.00 SOLLEVAMENTO PESI Slancio -95 kg maschili, Finale

14.30 PALLANUOTO Semifinale 5° posto, Francia-Slovenia

15.00 TENNISTAVOLO Semifinali singolare maschile

16.00 SOLLEVAMENTO PESI Strappo -110 kg maschili, Finale

16.00 PALLANUOTO Semifinale, Montenegro-Spagna

17.00 SOLLEVAMENTO PESI Slancio -110 kg maschili, Finale

17.15 ATLETICA Lancio del martello femminile, Finale

17.30 PALLANUOTO Semifinale, Italia-Serbia

17.40 ATLETICA 200m femminili, Finale

17.50 ATLETICA Salto con l’asta maschile, Finale

17.55 ATLETICA 200m maschili, Finale

18.00 TENNISTAVOLO Finali singolare femminile

18.00 GINNASTICA ARTISTICA Finale di specialità, volteggio maschile

18.00 GINNASTICA ARTISTICA Finale di specialità, trave femminile

18.05 ATLETICA Salto triplo maschile, Finale

18.10 ATLETICA 400m ostacoli femminili, Finale

18.25 ATLETICA 400m ostacoli maschili, Finale

18.40 ATLETICA 3000m siepi maschili, Finale

18.50 ATLETICA Lancio del disco femminile, Finale

19.00 ATLETICA 1500m femminili, Finale

19.00 TENNISTAVOLO Finali singolare maschile

19.15 GINNASTICA ARTISTICA Finale di specialità, parallele pari maschili

19.15 GINNASTICA ARTISTICA Finale di specialità, corpo libero femminile

19.15 ATLETICA 10000m maschili, Finale

19.30 SKATEBOARD Street femminile, Finale

19.55 ATLETICA Staffetta 4x100m mista, Finale

20.10 ATLETICA Staffetta 4x400m femminile, Finale

20.25 ATLETICA Staffetta 4x400m maschile, Finale

20.30 GINNASTICA ARTISTICA Finale di specialità, sbarra maschile

21.00 SKATEBOARD Street maschile, Finale



AZZURRI IN GARA

Mercoledì 2 settembre

09.00 KARATE Eliminatorie Kumite -84 kg maschili, +84 kg maschili, +68 kg femminili – Clio Ferracuti, Matteo Fiore, Matteo Avanzini

09.10 CANOTTAGGIO Finale A doppio femminile – Aurora Spirito, Sara Borghi

09.25 CANOTTAGGIO Finale A doppio maschile – Josef Giorgio Marvucic, Marco Prati

09.40 CANOTTAGGIO Finale A doppio pesi leggeri femminile – Elena Sali, Melissa Schincariol

09.55 CANOTTAGGIO Finale A doppio pesi leggeri maschile – Tito Christoforakis, Giovanni Borgonovo

10.00 SOLLEVAMENTO PESI Strappo -77 kg femminili, Finale – Genna Romida Toko Kegne

10.30 GINNASTICA ARTISTICA Finale di specialità, corpo libero maschile – Ivan Brunello, Niccolò Vannucchi

10.30 GINNASTICA ARTISTICA Finale di specialità, volteggio femminile – Benedetta Gava

11.00 SOLLEVAMENTO PESI Slancio -77 kg femminili, Finale – Genna Romida Toko Kegne

11.45 GINNASTICA ARTISTICA Finale di specialità, parallele asimmetriche femminili – Artemisia Iorfino, Sofia Tonelli

12.00 TENNISTAVOLO Semifinali singolare femminile – Giorgia Piccolin

12.03 VELA ILCA 7 e IQFOIL maschili ed ILCA 6 e IQFOIL femminili, Medal Series – Ginevra Caracciolo Di Brienza, Maria Vittoria Arseni, Antonio Pascali, Cesare Barabino

12.25 KARATE Finale Kumite -84 kg maschili – Matteo Fiore

12.35 KARATE Finale Kumite +68 kg femminili – Clio Ferracuti

12.45 KARATE Finale Kumite +84 kg maschili – Matteo Avanzini

13.00 SOLLEVAMENTO PESI Strappo -95 kg maschili, Finale – Lorenzo Tarquini

13.00 GINNASTICA ARTISTICA Finale di specialità, anelli maschili – Ivan Brunello, Niccolò Vannucchi

14.00 SOLLEVAMENTO PESI Slancio -95 kg maschili, Finale – Lorenzo Tarquini

16.00 SOLLEVAMENTO PESI Strappo -110 kg maschili, Finale – Simone Karol Abati

17.00 SOLLEVAMENTO PESI Slancio -110 kg maschili, Finale – Simone Karol Abati

17.15 ATLETICA Lancio del martello femminile, Finale – Rachele Mori, Sara Fantini

17.30 PALLANUOTO Semifinale, Italia-Serbia

17.40 ATLETICA 200m femminili, Finale – Elena Cambiolo, Vittoria Fontana

17.50 ATLETICA Salto con l’asta maschile, Finale – Matteo Olivieri

17.55 ATLETICA 200m maschili, Finale – Filippo Tortu, Filippo Dezza

18.00 TENNISTAVOLO Finali singolare femminile – Giorgia Piccolin

18.00 GINNASTICA ARTISTICA Finale di specialità, volteggio maschile – Tommaso Brugnami, Niccolò Vannucchi

18.00 GINNASTICA ARTISTICA Finale di specialità, trave femminile – Eleonora Calaciura, Sofia Tonelli

18.05 ATLETICA Salto triplo maschile, Finale – Federico Lorenzo Bruno, Alex Fabbri

18.10 ATLETICA 400m ostacoli femminili, Finale – Ayomide Temida Folorunso, Alice Muraro

18.25 ATLETICA 400m ostacoli maschili, Finale – Alessandro Sibilio

18.40 ATLETICA 3000m siepi maschili, Finale – Ala Zoghlami, Osama Zoghlami

18.50 ATLETICA Lancio del disco femminile, Finale – Benedetta Benedetti, Daisy Osakue

19.00 ATLETICA 1500m femminili, Finale – Ludovica Cavalli

19.15 GINNASTICA ARTISTICA Finale di specialità, parallele pari maschili – Stefano Patron, Matteo Levantesi

19.15 GINNASTICA ARTISTICA Finale di specialità, corpo libero femminile – Sofia Tonelli, Emma Fioravanti

19.15 ATLETICA 10000m maschili, Finale – Thomas D’Este

19.30 SKATEBOARD Street femminile, Finale – Irene Panzavolta, Gaiua Urbinati

19.55 ATLETICA Staffetta 4x100m mista, Finale – Lorenzo Ianes, Alice Pagliarini, Alessia Pavese, Roberto Rigali

20.10 ATLETICA Staffetta 4x400m femminile, Finale – Sara Cirillo, Ilaria Elvira Accame, Alessandra Bonora, Alice Mangione, Ginevra Ricci, Clarissa Vianelli

20.25 ATLETICA Staffetta 4x400m maschile, Finale – Lorenzo Benati, Lapo Bianciardi, Riccardo Meli, Matteo Raimondi, Luca Sito, Federico Falsetti

20.30 GINNASTICA ARTISTICA Finale di specialità, sbarra maschile – Matteo Levantesi

21.00 SKATEBOARD Street maschile, Finale – Alessandro Mudu, Andres Martin Gramaglia Fusconi

PROGRAMMA GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD (9.00-22.00).

Diretta streaming: Rai Play (9.00-22.00), Italia Team TV (Canale 1: 18.00 Skateboard; Canale 2: 10.00 Sollevamento pesi -77 kg).

Diretta Live testuale: OA Sport.