Giochi del Mediterraneo 2026 oggi in tv: orari 1° settembre, streaming, azzurri in gara

Oggi martedì 1° settembre va in scena l’undicesima giornata di gare ai Giochi del Mediterraneo 2026, la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci avviamo ormai verso la conclusione dell’evento che ha animato Taranto nelle ultime due settimane: si preannuncia un nuovo grande spettacolo nella località pugliese, con l’assegnazione di svariati titoli e medaglie tra atletica, ginnastica artistica, basket 3×3, equitazione, pallamano, karate, canottaggio, sollevamento pesi.

L’Italia sta inseguendo il record storico di ori e di allori complessivi, anche se la missione non è delle più semplici per i padroni di casa: occorre un’impennata in termini di risultati per poi battagliare fino all’ultimo nelle prossime due giornate di gara, che determineranno il bottino complessivo della nostra spedizione in questa manifestazione.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara nella giornata di oggi (martedì 1° settembre) ai Giochi del Mediterraneo. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD, prevista la diretta streaming su Rai Play e Italia Team Tv; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO GIOCHI DEL MEDITERRANEO OGGI

Martedì 1° settembre

09.00 KARATE Eliminatorie -50 kg femminili e -55 kg femminili

09.00 CANOTTAGGIO Finale B singolo femminile

09.10 CANOTTAGGIO Finale B singolo maschile

09.20 CANOTTAGGIO Finale B singolo pesi leggeri maschile

09.40 CANOTTAGGIO Finale A singolo femminile

09.55 CANOTTAGGIO Finale A singolo maschile

10.00 TENNISTAVOLO Quarti di finale singolare maschile e singolare femminile

10.00 SOLLEVAMENTO PESI Strappo -75 kg maschili, Finale

10.10 CANOTTAGGIO Finale A singolo pesi leggeri femminile

10.25 CANOTTAGGIO Finale A singolo pesi leggeri maschile

10.30 GINNASTICA ARTISTICA All-Around femminile Finale

11.00 SOLLEVAMENTO PESI Slancio -75 kg maschili, Finale

11.00 KARATE Eliminatorie -60 kg maschili e -67 kg maschili

12.03 VELA ILCA 7 e IQFOIL maschili ed ILCA 6 e IQFOIL femminili, regate

12.25 CANOTTAGGIO Finale A doppio misto

12.40 CANOTTAGGIO Finale A doppio pesi leggeri misto

13.00 SOLLEVAMENTO PESI Strappo -69 kg femminili, Finale

13.00 KARATE Finale -50 kg femminili

13.15 KARATE Finale -55 kg femminili

13.45 KARATE Finale -60 kg maschili

14.00 KARATE Finale -67 kg maschili

14.00 SOLLEVAMENTO PESI Slancio -69 kg femminili, Finale

15.00 PALLAMANO FEMMINILE Finale 5° posto, Macedonia del Nord-Kosovo

16.00 KARATE Eliminatorie -61 kg femminili e -68 kg femminili

16.00 SOLLEVAMENTO PESI Strappo -85 kg maschili, Finale

16.00 PALLANUOTO Girone A, Montenegro-Slovenia

16.50 BASKET 3×3 FEMMINILE Semifinali

17.00 GINNASTICA ARTISTICA All-Around maschile, Finale

17.00 SOLLEVAMENTO PESI Strappo -85 kg maschili, Finale

17.30 PALLAMANO FEMMINILE Finale 3° posto, Grecia-Algeria

17.30 PALLANUOTO Girone A, Grecia-Serbia

17.50 BASKET 3×3 Semifinali

17.50 ATLETICA 400m ostacoli femminili, 1° turno

17.55 ATLETICA Lancio del peso maschile, Finale

18.00 EQUITAZIONE Finale individuale, 1° round

18.00 KARATE Eliminatorie -75 kg maschili

18.00 ATLETICA Salto triplo femminile, Finale

18.10 ATLETICA 400m ostacoli maschili, 1° turno

18.30 ATLETICA 200m femminili, 1° turno

18.40 ATLETICA 1500m Donne 1° turno

18.50 BASKET 3×3 FEMMINILE Finale 3° posto

18.50 ATLETICA 200m maschili, 1° turno

18.55 ATLETICA Salto in alto maschile, Finale

18.55 ATLETICA Lancio del giavellotto femminile, Finale

19.00 PALLANUOTO Girone B, Italia-Spagna

19.00 KARATE Finale -61 kg femminili

19.15 KARATE Finale -68 kg femminili

19.15 ATLETICA 1500m maschili, Finale

19.20 BASKET 3×3 Finale 3° posto

19.30 KARATE Finale -75 kg maschili

19.30 ATLETICA 400m femminili, Finale

19.40 ATLETICA 400m maschili, Finale

19.50 ATLETICA 3000m siepi femminili, Finale

19.50 SKATEBOARD Street maschile, Qualificazioni

20.00 PALLAMANO FEMMINILE Finale, Tunisia-Italia

20.00 BASKET 3×3 FEMMINILE Finale

20.10 ATLETICA 5000m maschili, Finale

20.30 PALLANUOTO Girone B, Francia-Turchia

20.30 BASKET 3×3 Finale

20.45 EQUITAZIONE Finale individuale, 2° round

PROGRAMMA GIOCHI DEL MEDITERRANEO: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD nelle seguenti fasce orarie: 09.00-13.00, 14.00-conclusione.

Diretta streaming: Italia Team Tv; Rai Play nelle seguenti fasce orarie: 09.00-13.00, 14.00-conclusione.

Diretta testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI GIOCHI DEL MEDITERRANEO

Martedì 1° settembre

09.00 KARATE Eliminatorie: Veronica Brunori (55 kg), Erminia Perfetto (50 kg), Christian Sabatino (60 kg), Luca Maresca (67 kg), Silvia Semeraro (68 kg), Alessandra Mangiacapra (61 kg), Daniele De Vivo (75 kg)

09.40 CANOTTAGGIO Finale A singolo femminile: Gaia Umbra Chiavini

09.55 CANOTTAGGIO Finale A singolo maschile: Edoardo Rocchi

10.00 TENNISTAVOLO Quarti di finale singolare maschile e singolare femminile: Giorgia Piccolin vs Sabrina Ruza Surjan (ore 13.00), John Oyebode vs Joe Seyfried (ore 20.30)

10.25 CANOTTAGGIO Finale A singolo pesi leggeri maschile: Luca Borgonovo

10.30 GINNASTICA ARTISTICA All-Around femminile Finale: Sofia Tonelli, Artemisia Iorfino

12.03 VELA ILCA 7 e IQFOIL maschili ed ILCA 6 e IQFOIL femminili, regate: Federico Allan Pilloni, Leonardo Tomasini; Ginevra Caracciolo Di Brienza, Maria Vittoria Arseni; Medea Marisa Falcioni, Carola Colasanto; Cesare Barabino, Antonio Pascali

12.25 CANOTTAGGIO Finale A doppio misto: Italia

12.40 CANOTTAGGIO Finale A doppio pesi leggeri misto: Italia

13.00 SOLLEVAMENTO PESI Strappo -69 kg femminili, Finale: Giulia Miserendino

14.00 SOLLEVAMENTO PESI Slancio -69 kg femminili, Finale: Giulia Miserendino

16.00 SOLLEVAMENTO PESI Strappo -85 kg maschili, Finale: Cristiano Giuseppe Ficco

16.50 BASKET 3×3 FEMMINILE Semifinali: Italia-Francia (ore 17.15)

17.00 GINNASTICA ARTISTICA All-Around maschile, Finale: Tommaso Brugnami, Ivan Brunello

17.00 SOLLEVAMENTO PESI Strappo -85 kg maschili, Finale: Cristiano Giuseppe Ficco

17.50 BASKET 3×3 Semifinali: Italia-Algeria (ore 17.50)

17.50 ATLETICA 400m ostacoli femminili, 1° turno: Alice Muraro, Ayomide Folorunso

17.55 ATLETICA Lancio del peso maschile, Finale: Riccardo Ferrara, Nick Ponzio

18.00 EQUITAZIONE Finale individuale, 1° round: Startlist non disponibile

18.00 ATLETICA Salto triplo femminile, Finale: Erika Saraceni, Greta Brugnolo

18.10 ATLETICA 400m ostacoli maschili, 1° turno: Alessandro Sibilio

18.30 ATLETICA 200m femminili, 1° turno: Elena Cambiolo, Vittoria Fontana

18.50 BASKET 3×3 FEMMINILE Finale 3° posto: eventuale Italia

18.50 ATLETICA 200m maschili, 1° turno: Filippo Tortu, Filippo Dezza

18.55 ATLETICA Salto in alto maschile, Finale: Gianmarco Tamberi, Christian Falocchi

18.55 ATLETICA Lancio del giavellotto femminile, Finale: Paola Padovan, Adele Toniutto

19.00 PALLANUOTO Girone B, Italia-Spagna

19.15 ATLETICA 1500m maschili, Finale: Pietro Arese, Joao Bussotti

19.20 BASKET 3×3 Finale 3° posto: eventuale Italia

19.30 ATLETICA 400m femminili, Finale: Alessandra Bonora, Alice Mangione

19.40 ATLETICA 400m maschili, Finale: Luca Sito, Lorenzo Benati

19.50 ATLETICA 3000m siepi femminili, Finale: Beatrice Colli

19.50 SKATEBOARD Street maschile, Qualificazioni: Andres Martin Gramaglia Fusconi, Alessandro Mudu

20.00 PALLAMANO FEMMINILE Finale, Tunisia-Italia

20.00 BASKET 3×3 FEMMINILE Finale: eventuale Italia

20.10 ATLETICA 5000m maschili, Finale: Konjoneh Maggi, Sebastiano Parolini

20.30 BASKET 3×3 Finale: eventuale Italia

20.45 EQUITAZIONE Finale individuale, 2° round: Startlist non disponibile