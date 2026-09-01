Giochi del Mediterraneo
Giochi del Mediterraneo 2026 oggi in tv: orari 1° settembre, streaming, azzurri in gara
Oggi martedì 1° settembre va in scena l’undicesima giornata di gare ai Giochi del Mediterraneo 2026, la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci avviamo ormai verso la conclusione dell’evento che ha animato Taranto nelle ultime due settimane: si preannuncia un nuovo grande spettacolo nella località pugliese, con l’assegnazione di svariati titoli e medaglie tra atletica, ginnastica artistica, basket 3×3, equitazione, pallamano, karate, canottaggio, sollevamento pesi.
L’Italia sta inseguendo il record storico di ori e di allori complessivi, anche se la missione non è delle più semplici per i padroni di casa: occorre un’impennata in termini di risultati per poi battagliare fino all’ultimo nelle prossime due giornate di gara, che determineranno il bottino complessivo della nostra spedizione in questa manifestazione.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara nella giornata di oggi (martedì 1° settembre) ai Giochi del Mediterraneo. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD, prevista la diretta streaming su Rai Play e Italia Team Tv; garantita la diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO GIOCHI DEL MEDITERRANEO OGGI
Martedì 1° settembre
09.00 KARATE Eliminatorie -50 kg femminili e -55 kg femminili
09.00 CANOTTAGGIO Finale B singolo femminile
09.10 CANOTTAGGIO Finale B singolo maschile
09.20 CANOTTAGGIO Finale B singolo pesi leggeri maschile
09.40 CANOTTAGGIO Finale A singolo femminile
09.55 CANOTTAGGIO Finale A singolo maschile
10.00 TENNISTAVOLO Quarti di finale singolare maschile e singolare femminile
10.00 SOLLEVAMENTO PESI Strappo -75 kg maschili, Finale
10.10 CANOTTAGGIO Finale A singolo pesi leggeri femminile
10.25 CANOTTAGGIO Finale A singolo pesi leggeri maschile
10.30 GINNASTICA ARTISTICA All-Around femminile Finale
11.00 SOLLEVAMENTO PESI Slancio -75 kg maschili, Finale
11.00 KARATE Eliminatorie -60 kg maschili e -67 kg maschili
12.03 VELA ILCA 7 e IQFOIL maschili ed ILCA 6 e IQFOIL femminili, regate
12.25 CANOTTAGGIO Finale A doppio misto
12.40 CANOTTAGGIO Finale A doppio pesi leggeri misto
13.00 SOLLEVAMENTO PESI Strappo -69 kg femminili, Finale
13.00 KARATE Finale -50 kg femminili
13.15 KARATE Finale -55 kg femminili
13.45 KARATE Finale -60 kg maschili
14.00 KARATE Finale -67 kg maschili
14.00 SOLLEVAMENTO PESI Slancio -69 kg femminili, Finale
15.00 PALLAMANO FEMMINILE Finale 5° posto, Macedonia del Nord-Kosovo
16.00 KARATE Eliminatorie -61 kg femminili e -68 kg femminili
16.00 SOLLEVAMENTO PESI Strappo -85 kg maschili, Finale
16.00 PALLANUOTO Girone A, Montenegro-Slovenia
16.50 BASKET 3×3 FEMMINILE Semifinali
17.00 GINNASTICA ARTISTICA All-Around maschile, Finale
17.00 SOLLEVAMENTO PESI Strappo -85 kg maschili, Finale
17.30 PALLAMANO FEMMINILE Finale 3° posto, Grecia-Algeria
17.30 PALLANUOTO Girone A, Grecia-Serbia
17.50 BASKET 3×3 Semifinali
17.50 ATLETICA 400m ostacoli femminili, 1° turno
17.55 ATLETICA Lancio del peso maschile, Finale
18.00 EQUITAZIONE Finale individuale, 1° round
18.00 KARATE Eliminatorie -75 kg maschili
18.00 ATLETICA Salto triplo femminile, Finale
18.10 ATLETICA 400m ostacoli maschili, 1° turno
18.30 ATLETICA 200m femminili, 1° turno
18.40 ATLETICA 1500m Donne 1° turno
18.50 BASKET 3×3 FEMMINILE Finale 3° posto
18.50 ATLETICA 200m maschili, 1° turno
18.55 ATLETICA Salto in alto maschile, Finale
18.55 ATLETICA Lancio del giavellotto femminile, Finale
19.00 PALLANUOTO Girone B, Italia-Spagna
19.00 KARATE Finale -61 kg femminili
19.15 KARATE Finale -68 kg femminili
19.15 ATLETICA 1500m maschili, Finale
19.20 BASKET 3×3 Finale 3° posto
19.30 KARATE Finale -75 kg maschili
19.30 ATLETICA 400m femminili, Finale
19.40 ATLETICA 400m maschili, Finale
19.50 ATLETICA 3000m siepi femminili, Finale
19.50 SKATEBOARD Street maschile, Qualificazioni
20.00 PALLAMANO FEMMINILE Finale, Tunisia-Italia
20.00 BASKET 3×3 FEMMINILE Finale
20.10 ATLETICA 5000m maschili, Finale
20.30 PALLANUOTO Girone B, Francia-Turchia
20.30 BASKET 3×3 Finale
20.45 EQUITAZIONE Finale individuale, 2° round
PROGRAMMA GIOCHI DEL MEDITERRANEO: COME VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: RaiSportHD nelle seguenti fasce orarie: 09.00-13.00, 14.00-conclusione.
Diretta streaming: Italia Team Tv; Rai Play nelle seguenti fasce orarie: 09.00-13.00, 14.00-conclusione.
Diretta testuale: OA Sport.
ITALIANI IN GARA OGGI GIOCHI DEL MEDITERRANEO
Martedì 1° settembre
09.00 KARATE Eliminatorie: Veronica Brunori (55 kg), Erminia Perfetto (50 kg), Christian Sabatino (60 kg), Luca Maresca (67 kg), Silvia Semeraro (68 kg), Alessandra Mangiacapra (61 kg), Daniele De Vivo (75 kg)
09.40 CANOTTAGGIO Finale A singolo femminile: Gaia Umbra Chiavini
09.55 CANOTTAGGIO Finale A singolo maschile: Edoardo Rocchi
10.00 TENNISTAVOLO Quarti di finale singolare maschile e singolare femminile: Giorgia Piccolin vs Sabrina Ruza Surjan (ore 13.00), John Oyebode vs Joe Seyfried (ore 20.30)
10.25 CANOTTAGGIO Finale A singolo pesi leggeri maschile: Luca Borgonovo
10.30 GINNASTICA ARTISTICA All-Around femminile Finale: Sofia Tonelli, Artemisia Iorfino
12.03 VELA ILCA 7 e IQFOIL maschili ed ILCA 6 e IQFOIL femminili, regate: Federico Allan Pilloni, Leonardo Tomasini; Ginevra Caracciolo Di Brienza, Maria Vittoria Arseni; Medea Marisa Falcioni, Carola Colasanto; Cesare Barabino, Antonio Pascali
12.25 CANOTTAGGIO Finale A doppio misto: Italia
12.40 CANOTTAGGIO Finale A doppio pesi leggeri misto: Italia
13.00 SOLLEVAMENTO PESI Strappo -69 kg femminili, Finale: Giulia Miserendino
14.00 SOLLEVAMENTO PESI Slancio -69 kg femminili, Finale: Giulia Miserendino
16.00 SOLLEVAMENTO PESI Strappo -85 kg maschili, Finale: Cristiano Giuseppe Ficco
16.50 BASKET 3×3 FEMMINILE Semifinali: Italia-Francia (ore 17.15)
17.00 GINNASTICA ARTISTICA All-Around maschile, Finale: Tommaso Brugnami, Ivan Brunello
17.00 SOLLEVAMENTO PESI Strappo -85 kg maschili, Finale: Cristiano Giuseppe Ficco
17.50 BASKET 3×3 Semifinali: Italia-Algeria (ore 17.50)
17.50 ATLETICA 400m ostacoli femminili, 1° turno: Alice Muraro, Ayomide Folorunso
17.55 ATLETICA Lancio del peso maschile, Finale: Riccardo Ferrara, Nick Ponzio
18.00 EQUITAZIONE Finale individuale, 1° round: Startlist non disponibile
18.00 ATLETICA Salto triplo femminile, Finale: Erika Saraceni, Greta Brugnolo
18.10 ATLETICA 400m ostacoli maschili, 1° turno: Alessandro Sibilio
18.30 ATLETICA 200m femminili, 1° turno: Elena Cambiolo, Vittoria Fontana
18.50 BASKET 3×3 FEMMINILE Finale 3° posto: eventuale Italia
18.50 ATLETICA 200m maschili, 1° turno: Filippo Tortu, Filippo Dezza
18.55 ATLETICA Salto in alto maschile, Finale: Gianmarco Tamberi, Christian Falocchi
18.55 ATLETICA Lancio del giavellotto femminile, Finale: Paola Padovan, Adele Toniutto
19.00 PALLANUOTO Girone B, Italia-Spagna
19.15 ATLETICA 1500m maschili, Finale: Pietro Arese, Joao Bussotti
19.20 BASKET 3×3 Finale 3° posto: eventuale Italia
19.30 ATLETICA 400m femminili, Finale: Alessandra Bonora, Alice Mangione
19.40 ATLETICA 400m maschili, Finale: Luca Sito, Lorenzo Benati
19.50 ATLETICA 3000m siepi femminili, Finale: Beatrice Colli
19.50 SKATEBOARD Street maschile, Qualificazioni: Andres Martin Gramaglia Fusconi, Alessandro Mudu
20.00 PALLAMANO FEMMINILE Finale, Tunisia-Italia
20.00 BASKET 3×3 FEMMINILE Finale: eventuale Italia
20.10 ATLETICA 5000m maschili, Finale: Konjoneh Maggi, Sebastiano Parolini
20.30 BASKET 3×3 Finale: eventuale Italia
20.45 EQUITAZIONE Finale individuale, 2° round: Startlist non disponibile