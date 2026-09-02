Giochi del Mediterraneo 2026, il programma di domani: orari 3 settembre, tv, streaming, italiani in gara

Domani, giovedì 3 settembre, si assegneranno gli ultimi 3 titoli ai Giochi del Mediterraneo 2026: a Taranto verranno distribuite le medaglie nella mezza maratona di atletica, sia maschile che femminile, e nel torneo di pallanuoto maschile.

Si inizierà alle ore 8.30, quando scatteranno in contemporanea sia la gara maschile che quella femminile della mezza maratona di atletica, mentre dalle ore 9.00 si disputeranno le finali del torneo di pallanuoto maschile, infine alle ore 20.00 ci sarà la Cerimonia di Chiusura.

La giornata di domani dei Giochi del Mediterraneo sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport HD (8.30-15.00 e 19.40-21.50), mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play (8.30-15.00 e 19.40-21.50) ed Italia Team TV (Canale 1: 8.30 Atletica, 12.00 Pallanuoto, 20.00 Cerimonia di Chiusura), infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutta la manifestazione di Taranto.

CALENDARIO GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026

Giovedì 3 settembre

08.30 ATLETICA Mezza maratona maschile

08.30 ATLETICA Mezza maratona femminile

09.00 PALLANUOTO Finale 7° posto

10.30 PALLANUOTO Finale 5° posto

12.00 PALLANUOTO Finale 3° posto

13.30 PALLANUOTO Finale

20.00 Cerimonia di Chiusura

PROGRAMMA GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD (8.30-15.00 e 19.40-21.50).

Diretta streaming: Rai Play (8.30-15.00 e 19.40-21.50), Italia Team TV (Canale 1: 8.30 Atletica, 12.00 Pallanuoto, 20.00 Cerimonia di Chiusura).

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA

Giovedì 3 settembre

08.30 ATLETICA Mezza maratona maschile – Pasquale Selvarolo

08.30 ATLETICA Mezza maratona femminile – Greta Settino

12.00 PALLANUOTO Finale 3° posto oppure 13.30 PALLANUOTO Finale – Italia