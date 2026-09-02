Giochi del Mediterraneo
Giochi del Mediterraneo 2026, il programma di domani: orari 3 settembre, tv, streaming, italiani in gara
Domani, giovedì 3 settembre, si assegneranno gli ultimi 3 titoli ai Giochi del Mediterraneo 2026: a Taranto verranno distribuite le medaglie nella mezza maratona di atletica, sia maschile che femminile, e nel torneo di pallanuoto maschile.
Si inizierà alle ore 8.30, quando scatteranno in contemporanea sia la gara maschile che quella femminile della mezza maratona di atletica, mentre dalle ore 9.00 si disputeranno le finali del torneo di pallanuoto maschile, infine alle ore 20.00 ci sarà la Cerimonia di Chiusura.
La giornata di domani dei Giochi del Mediterraneo sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport HD (8.30-15.00 e 19.40-21.50), mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play (8.30-15.00 e 19.40-21.50) ed Italia Team TV (Canale 1: 8.30 Atletica, 12.00 Pallanuoto, 20.00 Cerimonia di Chiusura), infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutta la manifestazione di Taranto.
CALENDARIO GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026
Giovedì 3 settembre
08.30 ATLETICA Mezza maratona maschile
08.30 ATLETICA Mezza maratona femminile
09.00 PALLANUOTO Finale 7° posto
10.30 PALLANUOTO Finale 5° posto
12.00 PALLANUOTO Finale 3° posto
13.30 PALLANUOTO Finale
20.00 Cerimonia di Chiusura
PROGRAMMA GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Rai Sport HD (8.30-15.00 e 19.40-21.50).
Diretta streaming: Rai Play (8.30-15.00 e 19.40-21.50), Italia Team TV (Canale 1: 8.30 Atletica, 12.00 Pallanuoto, 20.00 Cerimonia di Chiusura).
Diretta Live testuale: OA Sport.
ITALIANI IN GARA
Giovedì 3 settembre
08.30 ATLETICA Mezza maratona maschile – Pasquale Selvarolo
08.30 ATLETICA Mezza maratona femminile – Greta Settino
12.00 PALLANUOTO Finale 3° posto oppure 13.30 PALLANUOTO Finale – Italia