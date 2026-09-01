Giochi del Mediterraneo
Giochi del Mediterraneo 2026, il programma di domani: orari 2 settembre, tv, streaming
Domani, mercoledì 2 settembre, si assegneranno altri 45 titoli ai Giochi del Mediterraneo 2026: a Taranto verranno distribuite le medaglie nell’atletica (quattordici), nel sollevamento pesi (sei), nella ginnastica artistica (dieci), nel canottaggio (quattro), nel karate (tre), nella vela (quattro), nel tennistavolo (due) e nello skateboard (due).
Nell’atletica si disputeranno altre quattordici finali, mentre nella ginnastica artistica si assegneranno le medaglie delle finali di specialità, invece nel sollevamento pesi si disputeranno le gare di strappo e di slancio di tre categorie di peso. Nel canottaggio si assegneranno gli ultimi quattro titoli, invece nel karate si premieranno le ultime tre categorie di peso. Nel tennistavolo si concluderanno entrambi i tornei di singolare, mentre nello skateboard andranno in scena le finali dello street, infine nella vela si assegneranno i titoli in tutte le quattro classi previste.
La giornata di domani dei Giochi del Mediterraneo sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport HD (9.00-22.00), mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play (9.00-22.00), Italia Team TV (Canale 1: 18.00 Skateboard; Canale 2: 10.00 Sollevamento pesi -77 kg), infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte le gare della manifestazione di Taranto.
CALENDARIO GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026
Mercoledì 2 settembre
09.00 KARATE Eliminatorie Kumite -84 kg maschili, +84 kg maschili, +68 kg femminili
09.00 CANOTTAGGIO Finale B doppio maschile
09.10 CANOTTAGGIO Finale A doppio femminile
09.25 CANOTTAGGIO Finale A doppio maschile
09.40 CANOTTAGGIO Finale A doppio pesi leggeri femminile
09.55 CANOTTAGGIO Finale A doppio pesi leggeri maschile
10.00 SOLLEVAMENTO PESI Strappo -77 kg femminili, Finale
10.30 GINNASTICA ARTISTICA Finale di specialità, corpo libero maschile
10.30 GINNASTICA ARTISTICA Finale di specialità, volteggio femminile
11.00 SOLLEVAMENTO PESI Slancio -77 kg femminili, Finale
11.45 GINNASTICA ARTISTICA Finale di specialità, cavallo con maniglie maschile
11.45 GINNASTICA ARTISTICA Finale di specialità, parallele asimmetriche femminili
12.00 TENNISTAVOLO Semifinali singolare femminile
12.03 VELA ILCA 7 e IQFOIL maschili ed ILCA 6 e IQFOIL femminili, Medal Series
12.25 KARATE Finale Kumite -84 kg maschili
12.35 KARATE Finale Kumite +68 kg femminili
12.45 KARATE Finale Kumite +84 kg maschili
13.00 SOLLEVAMENTO PESI Strappo -95 kg maschili, Finale
13.00 GINNASTICA ARTISTICA Finale di specialità, anelli maschili
13.00 PALLANUOTO Semifinale 5° posto, 3A-4B
14.00 SOLLEVAMENTO PESI Slancio -95 kg maschili, Finale
14.30 PALLANUOTO Semifinale 5° posto, 3B-4A
15.00 TENNISTAVOLO Semifinali singolare maschile
16.00 SOLLEVAMENTO PESI Strappo -110 kg maschili, Finale
16.00 PALLANUOTO Semifinale, 1A-2B
17.00 SOLLEVAMENTO PESI Slancio -110 kg maschili, Finale
17.15 ATLETICA Lancio del martello femminile, Finale
17.30 PALLANUOTO Semifinale, 1B-2A
17.40 ATLETICA 200m femminili, Finale
17.50 ATLETICA Salto con l’asta maschile, Finale
17.55 ATLETICA 200m maschili, Finale
18.00 TENNISTAVOLO Finali singolare femminile
18.00 GINNASTICA ARTISTICA Finale di specialità, volteggio maschile
18.00 GINNASTICA ARTISTICA Finale di specialità, trave femminile
18.05 ATLETICA Salto triplo maschile, Finale
18.10 ATLETICA 400m ostacoli femminili, Finale
18.25 ATLETICA 400m ostacoli maschili, Finale
18.40 ATLETICA 3000m siepi maschili, Finale
18.50 ATLETICA Lancio del disco femminile, Finale
19.00 ATLETICA 1500m femminili, Finale
19.00 TENNISTAVOLO Finali singolare maschile
19.15 GINNASTICA ARTISTICA Finale di specialità, parallele pari maschili
19.15 GINNASTICA ARTISTICA Finale di specialità, corpo libero femminile
19.15 ATLETICA 10000m maschili, Finale
19.30 SKATEBOARD Street femminile, Finale
19.55 ATLETICA Staffetta 4x100m mista, Finale
20.10 ATLETICA Staffetta 4x400m femminile, Finale
20.25 ATLETICA Staffetta 4x400m maschile, Finale
20.30 GINNASTICA ARTISTICA Finale di specialità, sbarra maschile
21.00 SKATEBOARD Street maschile, Finale
PROGRAMMA GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Rai Sport HD (9.00-22.00).
Diretta streaming: Rai Play (9.00-22.00), Italia Team TV (Canale 1: 18.00 Skateboard; Canale 2: 10.00 Sollevamento pesi -77 kg).
Diretta Live testuale: OA Sport.