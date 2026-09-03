Giochi del Mediterraneo 2026, chiusa l’edizione di Taranto: Andreoli e Condemi i portabandiera dell’Italia

Con la Cerimonia di Chiusura andata in scena allo Stadio Erasmo Iacovone di Taranto si è chiusa l’edizione dei Giochi del Mediterraneo 2026: a rappresentare l’Italia in qualità di portabandiera sono stati Angela Andreoli e Francesco Condemi.

L’Italia ha chiuso al primo posto nel medagliere con il record di podi, 224, di cui 74 ori, 78 argenti e 72 bronzi: gli azzurri vincono la graduatoria per la sesta volta consecutiva, sfiorando anche il record di ori, che resta quello di Bari 1997, quando ne arrivarono ben 76.

Alla cerimonia andata in scena questa sera erano presenti il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, il Segretario Generale del CONI, Carlo Mornati, diversi esponenti del Comitato Organizzatore di Taranto 2026 e del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo ed altri rappresentanti delle istituzioni, politiche e sportive.

Come sempre la sfilata delle Nazioni è stata aperta dalla Grecia, poi Mia Zottoli, Miss Mondo Italia 2026, ha consegnato il tricolore alla Guardia d’Onore della Marina Militare, per l’alzabandiera durante l’esecuzione dell’Inno di Mameli.

Infine il passaggio di consegne con gli organizzatori della prossima edizione, che si terrà a Pristina, in Kosovo: il cestista Adhurim Alijaj ha portato la bandiera kosovara, mentre il sindaco di Taranto Piero Bitetti, ha consegnato il testimone al sindaco di Pristina, Përparim Rama.