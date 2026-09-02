Gilbert: “Con l’assenza di Sinner Djokovic pensava di poter vincere. Il serbo deve ritrovare ritmo partita”

La sconfitta subita da Novak Djokovic nel primo turno dello US Open contro Mariano Navone ha riacceso il dibattito intorno al serbo. Brad Gilbert, nel podcast The Big T., ha spiegato come il serbo sia “arrugginito” e abbia bisogno di ritrovare il ritmo partita. L’ex allenatore di Murray e Gauff si è anche soffermato sulle possibilità di vittoria che il serbo pensava di avere con l’assenza di Sinner.

Sulla necessità di giocare di più per ritrovare il ritmo partita: “Penso che il grande cambiamento, se dovessi parlare di Novak, sia che sta seguendo lo stesso programma che rispettava tre o cinque anni fa, quando dominava. Ho la sensazione che adesso sia un po’ ‘arrugginito’ . Ha bisogno di giocare più partite e di accumulare più match nelle gambe. È strano dirlo. Il motivo per cui lo dico è che non si tratta di vincere Cincinnati, ma di ritrovare la condizione agonistica, la forma e il ritmo partita. Quando non giochi molte partite, non è così semplice riuscire semplicemente ad accendere l’interruttore e tornare subito al massimo”.

Sull’occasione di vittoria in assenza di Sinner e sull’opportunità mancata al Roland Garros: “E a 39 anni, la sfida più grande è che quando senti di non poter più vincere il torneo, probabilmente è quello il momento in cui il tempo che passa ha avuto la meglio su di te. Sono sicuro che sentisse di avere avuto un’opportunità, soprattutto con Jannik Sinner fuori dai giochi. Al Roland Garros ha perso una grande occasione, ma probabilmente non era ancora arrivato ad accettare che non fosse più in grado di vincere”.

Sulle necessità di dimostrare qualcosa agli altri giocatori: “Ho semplicemente la sensazione che gli manchi ritmo partita e che ci sia sicuramente qualcosa che non va. Ha rivelato di aver avuto questo problema di salute che deve risolvere, ma secondo me deve tornare a vincere qualche partita. So che pensate che non ne abbia bisogno, ma questa è la sensazione che si respira nello spogliatoio: ha bisogno di dimostrare di nuovo qualcosa agli altri giocatori. Se perdi contro avversari di questo livello, tutti inizieranno a pensare che sei battibile”.