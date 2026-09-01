Gianmarco Tamberi rivela: “Sono venuto qui per la gente”

Gianmarco Tamberi completa il suo palmarès con l’oro nel salto in alto ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. L’azzurro si impone con 2,25 metri alla prima prova, misura sufficiente per precedere il greco Antonios Merlos, argento a 2,19, e l’altro italiano Christian Falocchi, bronzo a 2,15.

Una vittoria arrivata in un momento particolare della stagione, con altri appuntamenti all’orizzonte. Tamberi, infatti, aveva dovuto inserire la gara di Taranto in un calendario tutt’altro che semplice: “Nel calendario non era facile inserire questa gara, perché a breve sarò a Bruxelles“.

Il motivo della sua presenza, però, va oltre la semplice ricerca di una medaglia. “Sono venuto qui per la gente, mi mancava questa medaglia, ma sono venuto per tutti coloro che mi hanno scritto“, ha spiegato Gimbo, sottolineando il valore emotivo di un successo costruito davanti al pubblico tarantino.

Dopo aver provato senza successo il 2,35, Tamberi ha ribadito come il significato della serata sia soprattutto legato alla cornice: “Sono felice di aver vinto a Taranto, anche se il mio cerchio si era completato a Budapest“. E poi una battuta sulla pedana: “È stata una pista pazzesca“.