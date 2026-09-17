Gianmarco Tamberi ha saltato un record del mondo! Il 2.37 di Budapest vale un primato storico. E il prossimo anno…

Gianmarco Tamberi ha firmato la miglior prestazione mondiale stagionale, superando l’asticella posta a 2.37 metri in occasione degli Ultimate Championship, andati in scena domenica 13 settembre a Budapest. Il fuoriclasse marchigiano si è esaltato nella capitale magiara, dettando legge nella gara di salto in alto in maniera perentoria: 2.33 e 2.35 superati al primo affondo (superando così la vecchia world lead dello statunitense JuVaughn Harrison), poi la fiammata alla quota superiore che ha rafforzato ulteriormente il proprio primato in cima alle liste internazionali di questa annata agonistica.

Il fresco Campione d’Europa ha completato il proprio superlativo palmares con l’unico trofeo che mancava alla sua gloriosa bacheca (non poteva essere altrimenti: quella disputata nel weekend era la prima edizione degli Ultimate Championship), firmando una misura di notevole spessore a 34 anni, 3 mesi e 12 giorni. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 ci ha fatto ricordare un dato statistico, attraverso un post pubblicato sui social, che era in effetti passato inosservato in prima battuta: il 2.37 di Budapest è il record del mondo per un atleta over 34.

Dato anagrafico non banale: nella storia, nessun saltatore di più di 34 anni era riuscito a spingersi fino a certe misure. Fa strano, visto che stiamo parlando di un vincitore seriale ai massimi livelli, ma la carta di identità è ormai da livello master per Gianmarco Tamberi: il 1° giugno 2027 entrerà ufficialmente in quell’universo come M35. Superati i 35 anni, infatti, tutti gli atleti vengono considerati dei master (anche se praticano attività professionistica) e concorrono a tutti gli effetti per i record del mondo (previsti per fasce di cinque anni, dunque M35, M40, M45 e via dicendo).

Il record del mondo M35 è di 2.31 (il serbo Dragutin Topic il 28 luglio 2009 e lo statunitense Jamie Nieto il 9 giugno 2012), tra gli M40 spicca il 2.28 saltato dal bahamense Donald Thomas il 27 aprile 2025 (pareggiando il riscontro di Topic del 2012) mentre in ambito M45 si annota il 2.05 dell’americano Charles Austin. Curiosità: i 90 centimetri del centenario Donald Pellmann, diventato virale il 20 settembre 2015.