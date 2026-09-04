Gianmarco Tamberi fallisce l’assalto al quarto Diamond Trophy: in trionfo un outsider a sorpresa

Gianmarco Tamberi non riesce nell’ennesima impresa della carriera in un’estate sin qui meravigliosa e si deve accontentare di un piazzamento sul terzo gradino del podio nella gara di salto in alto valevole per le Finali di Diamond League 2026, in corso di svolgimento presso lo stadio Re Baldovino di Bruxelles nell’ambito della cinquantesima edizione del Memorial Van Damme.

Il fuoriclasse marchigiano, reduce da un filotto di tre vittorie consecutive (Europei, tappa polacca di Diamond League e Giochi del Mediterraneo), ha fallito l’assalto al quarto Diamond Trophy della carriera dopo i successi collezionati a Zurigo nel biennio 2021-2022 e a Bruxelles nel 2024. “Gimbo” potrà comunque chiudere in bellezza la stagione tra una settimana a Budapest in occasione dell’Ultimate Championship, dopo aver ricevuto recentemente un invito speciale per la nuova kermesse globale.

Il campione olimpico di Tokyo 2021 si è attestato in terza piazza (a pari merito con l’ucraino Oleh Doroshchuk) nella gara odierna sulla pedana bagnata della capitale belga, superando al primo tentativo 2.16, 2.21 e 2.25 per poi fermarsi con un errore a 2.28 e due a 2.31 (l’ultimo veramente beffardo, quasi millimetrico), misura che sarebbe stata sufficiente per centrare il bersaglio grosso.

La vittoria è andata infatti all’outsider polacco classe 2002 Mateusz Kolodziejski, in passato mai sul podio in una grande rassegna internazionale senior, che si è aggiudicato il “diamantone” ed il pass per l’Ultimate Championship saltando 2.28 in prima prova dopo aver superato i 2.25 all’ultimo tentativo. Percorso inverso per lo statunitense primatista mondiale stagionale JuVaugn Harrison, relegato in seconda piazza con un primo salto valido a 2.25 e poi il 2.28 messo a segno al terzo tentativo.