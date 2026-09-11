Gianmarco Tamberi e la “caviglia che si piega”: domenica gli Ultimate Championship, “spero che duri”. Gli avversari

Nell’ultimo mese sono circolati più volte i video della caviglia di Gianmarco Tamberi che si piega in maniera importante al momento di staccare, facendo quasi temere una distorsione. Si tratta di una particolarità del gesto tecnico operato dal Campione Olimpico di Tokyo 2020, che appoggia moltissimo sull’articolazione e ci carica sopra, spingendo per poi alzarsi in volo per andare a valicare l’asticella.

Immagini di grande impatto visivo che il fuoriclasse marchigiano ha voluto utilizzare per lanciare la sua presenza agli Ultimate Championship, la neonata competizione organizzata da World Athletics e che prevede un lauto assegno da 150.000 dollari per i vincitori di ogni disciplina. Il fresco Campione d’Europa e medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo sarà tra i grandi favoriti della gara di salto in alto, per confermarsi davvero Campione di tutto (questo evento è alla prima edizione).

Il ribattezzato Gimbo ha accompagnato il video con una didascalia in inglese: “Spero che duri… La mia caviglia è pronta. E tu?“. La gara si disputerà domenica 13 settembre (ore 19.04) a Budapest (Ungheria), dove il 34enne si laureò Campione del Mondo nel 2023. Quali saranno i suoi avversari? Riflettori puntati sullo statunitense JuVaughn Harrison (detentore della miglior prestazione mondiale stagionale con 2.34 e argento iridato in terra magiara tre anni fa), sull’ucraino Oleh Doroshchuk (numero 1 del ranking mondiale, battuto da Tamberi agli Europei e capace di 2.33 nel 2026) e sul ceco Jan Stefela (numero 3, 2.32 in stagione).

Completano il quadro lo statunitense Tyus Wilson, il polacco Mateusz Koldziejski (fresco di trionfo alle finali di Diamond League), il giamaicano Romaine Beckford e il messicano Erick Portillo, tutti mai oltre 2.30 in questa annata agonistica. Ricordiamo che il nostro portacolori ha toccato 2.32 metri in occasione dell’affermazione a Birmingham e 2.31 per imporsi nella tappa di Diamond League in Silesia prima degli atti conclusivi del massimo circuito internazionale itinerante.