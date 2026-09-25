Gianluigi Ugolini: “Il Golfo di Napoli non è banale. Regate a 17 nodi, risultato portato a casa”

Guido Ugolini si è distinto a bordo di Luna Rossa, contribuendo all’eccellente prima giornata dell’equipaggio italiano nelle regate preliminari della America’s Cup. Il trimmer, che insieme a Maria Giubilei ha supportato i timonieri Peter Burling e Marco Gradoni, si è fatto apprezzare nelle acque di Napoli, dove i padroni di casa hanno conquistato un secondo e un primo posto, issandosi al comando della classifica generale.

Guido Ugolini ha analizzato il venerdì, condizionato da un continuo rinvio per poco evento e poi concluso in maniera splendida sotto una brezza sostenuta: “Lunga attesa, poi è stata una giornata bellissima, due regate con vento a 17 nodi e abbiamo portato a casa il risultato. Sono condizioni dove l’esperienza nel regatare aiuta, capita spesso di dover aspettare tanto e poi arrivare il nodo. 17-18 nodi non sono banalissimi, noi abbiamo fatto del nostro meglio per portarle a casa“.

Un commento sugli statunitensi che hanno avuto la meglio nella prima prova di giornata: “Il livello è molto alto e in condizioni così con vento che va su e giù, a destra e a sinistra, è facile che equipaggi meno esperti siano davanti, ma in realtà a bordo della loro barca ci sono grandi nomi“. Il velista ha poi concluso: “Va bene così, abbiamo visto che la regata finisce alla linea dell’arrivo dell’ultimo giorno, testa bassa e domani sarà un altro giorno. Il Golfo di Napoli non è banale: non sappiamo cosa ci aspetterà domani, ma siamo pronti a tutto“.