Gerard tenta la fuga a Wentworth, spettacolare Celli al BMW PGA Championship

Giornata da incorniciare per il golf italiano sui fairway di Wentworth, teatro questa settimana del BMW PGA Championship, uno dei tornei più ricchi dell’intera programmazione del Dp World Tour (il montepremi qui è di 9 milioni di dollari con 8.000 punti per la Race to Dubai). Filippo Celli, infatti, uno dei tanti azzurri in campo questa settimana, ha chiuso il 2º round in 2ª posizione a pari merito grazie ad uno score di -6 (-10 sul totale) insieme ad Adam Scott. I due golfisti si trovano al momento a due colpi di distanza dallo statunitense Ryan Gerard.

La classifica, però, risulta particolarmente corta. Aaron Rai e Manuel Elvira si trovano a -9 in T4 mentre in T6 si trova o JJ Spaun, Nacho Elvira, Ross Fisher, Rory McIlroy e Ryan Fox, tutti quanti a -8. A ridosso della top 10, però, ancora Matt Wallace in 11esima piazza in solitaria a -7 e, soprattutto, Alex Noren e Sepp Straka appaiati in T12 a -6 insieme anche a Matthew Jordan e Joaquin Niemann.

Scorrendo il leaderboard, il secondo italiano in classifica è il vicentino Guido Migliozzi, a -5 sul totale dopo 36 buche (in T23 con Chacarra, Aberg e Hovland tra gli altri). Appena dietro, invece, Francesco Molinari. Il torinese ha chiuso in -4 appaiato a diversi avversari tra cui Robert MacIntyre e Matt Fitzpatrick. Più indietro Laporta (-2 al 63esimo posto) ma attualmente ancora dentro il taglio posto a proprio sul -2. Non riesce invece ad entrare nel week end Matteo Manassero, il più giovane vincitore su questo campo ha chiuso l’esperienza del BMW PGA Championship 2026 all’86esimo posto con uno score totale di +1 insieme a Brooks Koepka.

Tanti i nomi importanti che non giocheranno le ultime 36 buche. Rimangono infatti fuori dal taglio anche Tommy Fleetwood, Jon Rahm, Calum Hill e Patrick Reed. Insieme a loro anche altri due azzurri: Renato Paratore (+3) e Stefano Mazzoli (+8).