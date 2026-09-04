Gasly perde il podio di Montecarlo: tre mesi dopo, la FIA riscrive ancora la classifica

Tre mesi dopo il GP di Monaco 2026, la FIA ha messo la parola fine al caso Pierre Gasly. La Corte d’Appello Internazionale ha accolto i ricorsi di McLaren e Red Bull e ha ripristinato le due penalità da cinque secondi inflitte al pilota Alpine per eccesso di velocità nella pit lane.

Gasly, inizialmente terzo al traguardo, era stato retrocesso al settimo posto. Il 12 giugno Alpine aveva ottenuto la cancellazione delle sanzioni grazie alla scoperta di un errore nella misurazione della pit lane: la distanza tra le fotocellule era risultata più corta di 77 centimetri rispetto al previsto. Il francese era così tornato sul podio.

La decisione aveva però spinto McLaren e Red Bull a presentare ricorso, sostenendo che altri piloti avevano già scontato le proprie penalità durante la gara e che una modifica retroattiva avrebbe creato una disparità competitiva.

La Corte ha ora accolto questa tesi e ha nuovamente modificato l’ordine d’arrivo. Gasly torna settimo, mentre Isack Hadjar recupera ufficialmente il terzo posto. Alpine perde inoltre nove punti nel campionato Costruttori. Dopo tre mesi di ricorsi, revisioni e controverse decisioni, il podio di Monaco è finalmente definitivo.