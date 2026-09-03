Fritz: “Vincere uno Slam è importantissimo per me. Sarei piuttosto deluso se non riuscissi a farlo”

L’agevole vittoria contro il connazionale Darwin Blanch ha regalato a Taylor Fritz il pass per i trentaduesimi di finale dello US Open. Lo statunitense tornerà in campo oggi pomeriggio per affrontare Mattia Bellucci. In conferenza stampa Fritz, considerato tra i favoriti del torneo dai bookmakers, si è soffermato sulla sua prima partita nel torneo, sull’obiettivo di vincere uno Slam in carriera e sul tema infortuni.

La positiva valutazione dell’esordio nel torneo: “È andata bene. Credo che ci sia sempre un po’ di nervosismo nel primo turno dell’Open. Non mi aspetto di scendere in campo e giocare in modo straordinario. Penso di aver servito bene. A parte questo, è andata bene. Credo che ci siano ampi margini di miglioramento. Non ero davvero nervoso prima della partita. È solo che ti innervosisci quando scendi in campo. È come se il cuore iniziasse a battere forte, non riesci a pensare con la stessa calma e le cose sembrano succedere un po’ più velocemente di quanto avvengano in realtà. Credo di essere nervoso nella prima partita di ogni Grande Slam, probabilmente di più agli US Open, ed è così da alcuni anni. Questo non mi ha impedito di ottenere buoni risultati qui, quindi non ci do troppo peso. Fa semplicemente parte del gioco. È normale”.

Sull’obiettivo di vincere un torneo del Grande Slam: “Vincere un Grande Slam è importantissimo per me. Credo che alla fine della mia carriera sarei piuttosto deluso se non riuscissi a farlo. Nella mia vita, ogni volta che mi sono posto un grande obiettivo, l’ho sempre raggiunto. Sarebbe molto difficile per me non riuscirci”.

Sul tema infortuni: “Probabilmente non sono la persona più adatta a cui chiedere. Credo di aver giocato un paio di volte in cui probabilmente non avrei dovuto farlo. Ma, in generale, per me è quando è l’unica cosa a cui riesci a pensare mentre giochi. Se non riesci a giocare e in qualche modo a dimenticare l’infortunio in certi momenti, se il dolore te lo ricorda costantemente, probabilmente non dovresti giocare. A quel punto è molto difficile concentrarsi davvero sul gioco se ci pensi continuamente”.