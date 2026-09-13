Frederic Vasseur sconsolato: “Siamo stati sfortunati. Passo e strategia c’erano, ma…”

C’è amarezza in casa Ferrari al termine del Gran Premio di Spagna, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul nuovissimo tracciato denominato “Madring” il team di Maranello ha vissuto una domenica nella quale le cose potevano andare in maniera molto positiva, salvo poi girare le spalle al Cavallino Rampante, sin da subito.

Kimi Antonelli ha preceduto Max Verstappen per 4.2 secondi, mentre completa il podio Lando Norris a 5.0. Quarta posizione per Charles Leclerc a 28.5, quinta per George Russell a 29.7, mentre in sesta si classifica Liam Lawson a 1:25. Settima posizione per Franco Colapinto a 1:32, ottava per Oscar Piastri 1:34, nona per Arvid Lindblad a un giro mentre completa la top10 Nico Hulkenberg.

Al termine della gara il team principal di Maranello ha raccontato quanto avvenuto in pista ai microfoni di Sky Sport: “Che dire? Non siamo stati fortunati oggi. Abbiamo provato a diversificare le strategie con soft e hard ma le cose non sono proprio andate nella nostra direzione. Leclerc ha fatto un ottimo stint con le gomme hard. Ovviamente speravamo in una Safety Car o Virtual Safety Car ma non è mai uscita”.

Fred Vasseur conclude: “C’abbiamo provato ma non siamo stati fortunati, nel complesso il passo c’era e potevamo sperare in qualcosa di meglio. Lewis? Ha avuto un problema ai freni e l’abbiamo fatto fermare”.