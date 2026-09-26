Frederic Vasseur non si nasconde: “Ci aspettavamo di fare meglio, eravamo sempre sulla difensiva”

Nel Gran Premio dell’Azerbaijan 2026, quindicesimo appuntamento del Mondiale di F1, la Ferrari ha vissuto un sabato di gara complicato. Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno faticato a trovare fin dalle prime fasi il giusto feeling con le gomme e, al termine di una gara vinta dalla Mercedes di George Russell davanti alle Red Bull di Max Verstappen e Isack Hadjar, hanno chiuso rispettivamente al quarto e al sesto posto.

Ai microfoni di Sky Sport, Frederic Vasseur, Team Principal della Rossa, ha analizzato una gara che ha evidenziato ancora una volta le difficoltà della SF-26 sui lunghi rettilinei di Baku.

“Sapevamo che qui sarebbe stato difficile per noi per via della potenza del motore e della velocità in rettilineo. Partivamo dal secondo posto, ci aspettavamo di meglio. Fin dall’inizio della gara perdevamo posizione e poi alla fine anche se il passo era discreto eravamo sempre sulla difensiva. Nei prossimi due appuntamenti, la velocità in rettilineo avrà un peso diverso, per cui speriamo di fare meglio“, ha evidenziato il Team Principal del Cavallino Rampante.

Vasseur ha quindi sottolineato come il risultato non abbia soddisfatto le aspettative della vigilia. La Ferrari, pur riuscendo a mantenere un ritmo gara competitivo, è stata costretta a difendersi per gran parte del GP, pagando soprattutto sul fronte della velocità in rettilineo. Il quarto posto di Leclerc e il sesto di Hamilton hanno così lasciato la scuderia di Maranello con un bottino inferiore alle attese.

L’ingegnere francese ha poi guardato ai prossimi appuntamenti del calendario, soffermandosi in particolare sulla Malesia e sulla necessità di analizzare gli aspetti che non hanno funzionato a Baku: “In Malesia? Potrebbe essere meglio, ma ora dobbiamo anche capire cosa avremmo potuto fare meglio in questo week end perché penso che avremmo potuto fare un week end migliore. Abbiamo fatto più punti della McLaren per il Mondiale costruttori, ma il nostro obiettivo è vincere le gare e lottare per il campionato“.

Il vantaggio nel confronto diretto con la McLaren per il Mondiale Costruttori rappresenta un elemento positivo, ma per il responsabile della squadra l’obiettivo resta più ambizioso: tornare a competere per le vittorie e mantenere vive le ambizioni iridate.