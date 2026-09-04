Frederic Vasseur: “Venerdì positivo, ma il motore Mercedes è ancora superiore”

Frederic Vasseur fa il punto della situazione in casa Ferrari al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato di Monza la scuderia di Maranello ha fatto vedere buone cose con una doppietta nella FP1 e di nuovo rosse protagoniste anche nel turno pomeridiano.

Il miglior tempo della FP2 porta la firma di George Russell in 1:22.559 con 120 millesimi di vantaggio su Charles Leclerc, mentre è terzo Andrea Kimi Antonelli a 141. Quarta posizione per Lando Norris a 384 millesimi, quinta per Lewis Hamilton a 457, mentre in sesta troviamo Oscar Piastri a 469. Settimo crono per Arvid Lindblad a 790 millesimi, ottavo per Oliver Bearman a 811, nono Max Verstappen a 818 mentre completa la top10 Yuki Tsunoda a 896.

Al termine del venerdì sulla pista brianzola il team principal della scuderia di Maranello ha analizzato quanto avvenuto in pista nell’incontro con i media: “La FP1 è andata molto bene e anche il turno pomeridiano ha fatto vedere buone cose. Ma bisogna ricordare che eravamo P1 e P2 anche l’anno scorso e sappiamo com’è andata a finire. Questo significa che dobbiamo mantenere la calma. Non abbiamo compensato minimamente il delta con il motore Mercedes. Siamo ancora lontani dal punto di vista del motore. Nello sviluppo, invece, c’è molta più inerzia. Significa che si procede passo dopo passo e sarà un processo lungo. Ma un piccolo passo è pur sempre un piccolo passo, ed è importante quando si vede la lotta in pista e quanto è serrata la griglia di partenza. A volte un centesimo di secondo fa un’enorme differenza”.