Frederic Vasseur: “Ferrari competitiva nelle ultime gare, ma Baku rappresenta una sfida diversa”

La Formula Uno fa tappa a Baku per il Gran Premio dell’Azerbaigian 2026, quindicesima tappa stagionale e primo atto di un trittico che si concluderà poi a Sepang (recupero dell’evento annullato in Bahrain) e a Singapore. Obiettivo top3 per la Ferrari, reduce da una sequenza di quattro gare consecutive fuori dal podio, con Frederic Vasseur che ha presentato l’imminente weekend di gara tramite il sito ufficiale della Scuderia di Maranello.

“Nelle ultime gare la nostra vettura ha dimostrato un buon livello di competitività, ma abbiamo anche visto quanto sia importante mettere insieme ogni aspetto del fine settimana. Baku rappresenta una sfida molto diversa, in cui la fiducia nella vettura e l’esecuzione del lavoro saranno particolarmente importanti“, dichiara il team principal della Rossa.

Il manager francese ha poi aggiunto, sempre a proposito di quanto potrà avvenire durante la tre giorni di Baku: “È inoltre un circuito dove il weekend può riservare molte variabili e risultare imprevedibile, quindi dovremo rimanere concentrati su noi stessi, adattarci a qualsiasi situazione e cercare di sfruttare al massimo ogni opportunità”.

Ferrari ormai tagliata fuori dai giochi nella corsa al titolo iridato piloti, con Lewis Hamilton a -101 e Charles Leclerc a -125 dal leader Kimi Antonelli, mentre nel campionato costruttori occupa la seconda piazza con un distacco di 145 punti dalla Mercedes.