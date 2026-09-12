Frederic Vasseur: “Eravamo in lizza per la pole, ma Hamilton ha sbagliato. Leclerc è cresciuto”

Bastano pochi centesimi per cambiare completamente una qualifica. Lewis Hamilton ne ha avuto la conferma nel momento più importante del Q3, quando un errore nelle prime curve del suo ultimo tentativo ha vanificato quanto di buono era riuscito a costruire nel run precedente.

La Ferrari era infatti arrivata all’ultimo assalto con concrete ambizioni di pole. Hamilton aveva chiuso il primo giro del Q3 al comando, mettendosi alle spalle Andrea Kimi Antonelli e lasciando intravedere la possibilità di contendere la prima posizione fino alla bandiera a scacchi.

Nel secondo tentativo, però, il britannico non è riuscito a replicare il proprio tempo. Il problema, secondo Frederic Vasseur, è arrivato immediatamente: l’errore iniziale ha costretto Hamilton a trascinarsi per il resto della tornata un deficit già difficile da recuperare.

Il team principal della Ferrari ha spiegato così la situazione ai microfoni di Sky: “Ovviamente quando sei primo dopo il primo giro il pensiero alla pole position lo fai – ha spiegato Vasseur – ma Hamilton ha commesso un errore subito in Curva-1 e Curva-2 e questo gli ha fatto perdere un decimo. Quando inizi il giro con queste premesse poi è difficile. Leclerc? È migliorato enormemente, c’erano sei macchine in due decimi, ha fatto ottimi giri”.

Un decimo perso nelle prime due curve, in una qualifica così serrata, rappresentava già un ostacolo enorme per il pilota della Ferrari. Alla fine Hamilton ha dovuto accontentarsi della quarta posizione, preceduto da Lando Norris, Antonelli e Max Verstappen. La SF-26 numero 44 è comunque riuscita a rimanere davanti all’altra Ferrari: Charles Leclerc ha terminato il Q3 a soli sei millesimi dal compagno di squadra.