Fred Vasseur: “Monza è un circuito impegnativo, introdurremo una Power Unit aggiornata”

Ci avviciniamo ormai sempre di più al weekend del Gran Premio d’Italia 2026, uno degli appuntamenti più attesi del Mondiale F1. Sul circuito storico di Monza andrà in scena una tappa che potrebbe significare molto per il prosieguo della stagione. Gli occhi dei tanti appassionati sono ovviamente tutti puntati sulla Ferrari che vuole tornare alla vittoria sul tracciato casalingo, l’ultima fu quella di Leclerc nel 2024.

La scuderia di Maranello potrà usufruire in questi giorni dell’Aduo2 montato sul motore, sperando di regalare risultati importanti ai tifosi e di avvicinarsi alla Mercedes nelle classifiche piloti e costruttori. Come riportato da Motorsport.com, il Team Principal Fred Vasseur ha così presentato il weekend, nel quale ci sarà anche un tributo a Michael Schumacher: “Quello di Monza è sempre un weekend molto speciale per la Ferrari. Correre davanti ai nostri tifosi dà a tutta la squadra un’energia incredibile e quest’anno ci sarà un’ulteriore componente emotiva, perché celebreremo Michael Schumacher e l’eredità che ha lasciato nella nostra azienda. La sua instancabile ricerca del miglioramento, l’attenzione ai dettagli e la profonda convinzione nell’importanza del lavoro di squadra sono valori fondamentali per noi ancora oggi”.

Confermando l’aggiornamento tecnico: “Sul fronte della prestazione, introdurremo una power unit aggiornata nell’ambito delle opportunità di sviluppo previste dall’ADUO. Rappresenta un passo nella giusta direzione, e come sappiamo, questa stagione si gioca molto sui guadagni marginali”.

Cosa servirà alla Ferrari: “Monza è un circuito impegnativo e i valori in campo sono estremamente ravvicinati, quindi la nostra priorità sarà eseguire al meglio ogni aspetto del weekend, fin dal venerdì. Trarremo ulteriore motivazione dalla passione del nostro pubblico di casa e vogliamo regalare ai nostri tifosi un bel weekend”.