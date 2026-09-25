Francia-Finlandia oggi, Europei volley 2026: orario semifinale, tv, programma, streaming

La Francia e la Finlandia si affronteranno nella semifinale degli Europei 2026 di volley maschile, che andrà in scena venerdì 25 settembre (ore 21.00) al Forum di Assago – Milano. I Campioni Olimpici di Tokyo 2020 e Parigi 2024 si presenteranno all’evento con tutti i favori del pronostico, ma non dovranno sottovalutare la rivelazione nordica, che ai quarti di finale ha sconfitto l’Italia al tie-break e che ora sogna una nuova grande magia contro una delle pretendenti più accreditate alla vigilia.

Gli uomini di coach Andrea Giani hanno avuto la meglio nelle prime quattro partite della fase a gironi e, a primo posto conquistato, hanno perso contro la Romania. I transalpini sono stati poi impeccabili nei match da dentro o fuori, travolgendo il Portogallo e la Romania con il massimo scarto, meritandosi così il viaggio verso il Bel Paese, dove incroceranno la grande sorpresa della rassegna continentale in un confronto che si preannuncia particolarmente interessante.

La Polonia sarà trascinata dall’opposto Théo Faure, dagli schiacciatori Mathis Henno e Trevor Clevenot, dal palleggiatore Antoine Brizard. La Finlandia potrà fare affidamento su tre ottimi attaccanti come Luka Marttila, Nooa Marttila e Joonas Jokela. In palio la qualificazione alla finale di sabato 26 settembre, da disputare contro la vincente del confronto tra la Polonia e la Slovenia, previsto alle ore 17.00 odierne e con i biancorossi ampiamente favoriti.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Francia-Finlandia, semifinale degli Europei 2026 di volley maschile. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD e Sky Sport Arena (canale 204); prevista la diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO FRANCIA-FINLANDIA, SEMIFINALE EUROPEI VOLLEY OGGI

Venerdì 25 settembre

Ore 21.00 Francia vs Finlandia – Diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Arena

PROGRAMMA FRANCIA-FINLANDIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro; Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN, per gli abbonati

Diretta testuale: OA Sport.