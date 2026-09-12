Francesco Pernici spumeggiante agli Ultimate Championship! Batte una sfilza di big e vola in finale, trema il record italiano

Francesco Pernici si è scatenato nelle batterie degli 800 metri agli Ultimate Championship, la neonata competizione organizzata da World Athletics e già ribattezzata il Mondiale dei Mondiali vista la notevole caratura tecnica del campo partenti (Campioni Olimpici di Parigi 2024, iridata in carica, detentori della Diamond League e miglior piazzati nel ranking internazionale). Il 23enne bresciano ha interpretato lo stile di corsa a lui più gradito, ovvero quello del frontrunner, contro una concorrenza da brividi e in un contesto da urlo, in cui il nostro portacolori non ha tremato e ha impressionato.

Il primatista italiano, che lo scorso 3 luglio corse in 1:43.60 a Tomblaine e ritoccò lo storico primato di Marcello Fiasconaro dopo 53 anni, ha preso il comando della gara al momento di riportarsi alla corda, al suono della campana ha continuato a spingere, non è indietreggiato nella fase più complicata della tornata conclusiva, sul rettilineo finale ha saputo sorpassare il formidabile canadese Marco Arop (argento olimpico e bronzo iridato in carica) e ha chiuso al secondo posto con il tempo di 1:43.80, in scia all’irlandese Mark English (1:43.74 per il fresco Campione d’Europa), davanti a big assoluti come Arop (1:44.21), l’algerino Djamel Sedjati (1:44.23), il francese Donovan Brazier (1:44.47) e il britannico Max Burgin (1:44.56).

Quello odierno è il secondo tempo della carriera per l’allievo di Dalmazio Bersini, superiore soltanto al suo primato nazionale e inferiore di quattro centesimi rispetto al crono siglato nella semifinale degli ultimi Mondiali. Francesco Pernici, che a Birmingham ha accarezzato la medaglia continentale, si è qualificato alla finale di domani con il secondo crono complessivo e proverà a essere grande protagonista. Dall’altra batteria sono stati promossi lo statunitense Brandon Miller (1:43.86), il francese Yanis Meziane (1:44.07), il belga Eliott Crestan (1:44.09) e il keniano Emmanuel Wanyonyi (1:44.43).