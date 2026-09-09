Francesco Bagnaia verso il weekend di Misano: “Ad Aragon abbiamo sofferto, ma non mi arrendo”

Francesco Bagnaia sta vivendo uno dei momenti più complicati della sua carriera in MotoGP e arriva a Misano Adriatico con l’obiettivo di voltare pagina dopo il disastroso weekend del MotorLand, in cui ha messo a referto un doppio “zero” che ha spento definitivamente le residue speranze di tornare in lizza per il titolo o quantomeno per il podio nel Mondiale 2026.

“Ad Aragón abbiamo sofferto, ma non è da me tirarmi indietro. Torniamo quindi subito al lavoro con tutta la squadra su una pista davvero speciale: la mia vera pista di casa, davanti a tutti i ducatisti“, dichiara il piemontese della Ducati alla vigilia del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, quattordicesimo round della stagione.

“Non ci arrendiamo e continuiamo a spingere per tornare a essere protagonisti. Sono sicuro che il tifo e il sostegno degli appassionati potranno darmi, come in passato, quel qualcosa in più“, ha aggiunto Pecco al sito ufficiale del team ufficiale Ducati. Il due volte campione iridato di MotoGP occupa adesso l’ottava posizione nel Mondiale a -113 dal leader Jorge Martin.