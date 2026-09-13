Francesco Bagnaia punzecchia: “A Motegui il vero Pecco? Dipende, ma non dico da cosa”

E’ un Francesco Bagnaia con poca, per non dire pochissima, voglia di parlare quello intercettato in mixed zone al termine del GP di San Marino, tappa numero quattordici del Motomondiale 2026 di MotoGP andata in scena presso il circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico.

L’ex Campione del Mondo è infatti scivolato alla prima variante del Parco, concludendo dunque in anticipo la sua gara lunga come già successo molteplici volte in tempi recenti. Un out che pesa molto sul morale di “Pecco”, alle prese con un vero e proprio incubo quando mancano ancora ben otto fine settimana alla fine della stagione.

Non nascondendo la sua delusione, il pilota piemontese ha commentato quanto fatto: “Scivolata? Può succedere, ho poco da dire. La Ducati ha fatto un bel lavoro, hanno vinto. Troveremo la quadra. Mi sono sentito supportato? Sono scivolato. Sono convinto che possa andare meglio la prossima stagione, ci sono però ancora otto gare in cui la situazione non è facile. Sto spingendo tanto e non ho feeling. Appena faccio qualcosa di diverso, scivolo. La mia squadra sta lavorando tanto per farmi andare, ma i risultati non arrivano. E’ difficile da accettare, ma questa è la realtà dei fatti. Sono scivolato anche oggi, spero di poter fare meglio”.

Bagnaia ha poi chiosato con una frecciatina ben appuntita: “A Motegui il vero Pecco come lo scorso anno? Dipende. Da cosa però non lo dico. Ma dipende. L’Austria è una bellissima pista, fino a due anni fa ho fatto tantissimi bei weekend, spero di poter fare bene”.